32-årige Katrine Greis-Rosenthal landede hovedrolle i ny dansk storfilm: »Bille August tærskede mig igennem, og jeg var færdig bagefter«

Badetøjet var pakket ned i den store rygsæk. Overskriften var pause og eventyr efter tre år i gymnasiet. Frihed. Rundrejse i Asien i tre måneder.

Men så brød Muhammedkrisen ud, og som alle rejsende med Dannebrog på rygsækken skulle Katrine Greis-Rosenthal kontakte Udenrigsministeriet. Her fik hun at vide, at hun med sit specielle efternavn skulle passe særligt godt på. »Du er dansk, og du er jøde. Du skal blive, hvor du er. Du skal ikke rejse til lande, hvor de er ude efter jøder«, lød beskeden.

»Der står jo Rosenthal i mit pas, og der var også et stempel fra Israel, fordi jeg havde været der på et tidspunkt. Det var bare ikke godt«, husker Katrine Greis-Rosenthal.

Så hun begyndte i stedet at bruge sin mors navn, Murholt. Og hun og veninden aflyste rundrejsen og nøjedes med at blive i Thailand og Vietnam.

Katrine Greis-Rosenthal tager imod i sit hjem en sommerformiddag på Strandvejen lidt uden for Taarbæk nord for København. En sval brise strømmer ind fra haven gennem de åbne døre og ind i den højloftede villa. En pink flamingo-hajfinne på spisebordet vidner om børn i hjemmet, men ellers er her aldeles ryddeligt. Et kig ind i stuen afslører familieportrætter i stort, højtideligt format på væggene.

Det er varmt. Hun drikker et glas vand, og vi tager kaffen med ud i haven, hvor et bord med hvid dug står klar.

Der er noget bekendt ved hende – uden at man helt kan placere hende. Men det var hende, der spillede Thure Lindhardts forsvundne kone i ’Broen III’, og hun var sjov og grov i Hella Joofs komedieserie ’Bedre skilt end aldrig’, hvor hun gav den som hysterisk, krævende hundyr.

Men modsat sine jævnaldrende kolleger, der kører karriereræs med 120 i timen, besluttede hun sig i en ung alder for at blive mor, blive gift og flytte i hus. Og i en årrække har hun skruet ned for sit arbejdsblus til fordel for familien med mand, delebarn og to egne børn.

»Det er først nu, jeg begynder at bone ud«, siger Katrine Greis-Rosenthal.

For snart vil den 32-årige skuespiller blive kendt som hende, der spiller Jakobe i Bille Augusts stort anlagte tv- og filmepos om ’Lykke-Per’. Baseret på dannelsesromanen, der står på Kulturministeriets Kulturkanon og var med til at vinde Henrik Pontoppidan en nobelpris i litteratur i 1917. Og et værk, der har en af de stærkeste kvinderoller, man kan læse sig ind på livet af i en dansk roman.

»Hun giver ikke efter for middelmådigheden, hun tør satse stort«, siger Katrine Greis-Rosenthal om Jakobe. Den unge jødiske kvinde, som forkaster sin oplagte, velansete bejler til fordel for en ung opkomling i form af præstesønnen Lykke-Per. Jakobe er en kvindefigur, der trods sin mere end 100 år lange historie stadig er relevant og inspirerende, mener skuespilleren.

Gift under en chupah-baldakin

Her på den frønnede bænk i haven, uden korsetstivet silkekjole og kunstfærdig frisure, ligner Katrine Greis-Rosenthal stadig jødinden Jakobe, som man ser hende i filmen. Den ranke holdning, den porcelænsfine hud, de store, udtryksfulde, grønne øjne med en vifte af mørke vipper, de fine træk og det mørke, bølgende hår over en sart skikkelse. Og hun taler et fint, artikuleret rigsdansk, som man gør det i de bedre familier her på Strandvejen. Som Jakobe ville gøre det, hvis hun var taget med til 2018.

Katrine Greis-Rosenthals farfar og hans familie var nogle af de jøder, der skjulte sig i kirketårnet i Gilleleje og blev sejlet til Sverige i ly for nazisterne under Anden Verdenskrig. Og farmoren mødte ham, da han vendte tilbage til Danmark, og hun trådte ned i et bad med mælk for at blive renset og genfødt som jøde, så de kunne leve sammen i fælles tro.

Da hun var barn, ville Katrine Greis-Rosenthal være ballerina. Og voksen. Og i hvert fald noget kunstnerisk. Der skulle dog et højskoleophold til, før brikkerne faldt på plads: at hun skulle være skuespiller.

Katrine Greis-Rosenthals mor er aldrig konverteret, men hun er gået med til at leve efter kosher-forskrifterne, så der blev hverken spist svinekød eller skaldyr i barndomshjemmet. Og familien har holdt fast i alle de jødiske højtider som pesach, yom kippur, hanukka og jødisk nytår. Hendes far er religiøs jøde uden at være ortodoks, og det har ligget ham meget på sinde, at familien har holdt fast i hans slægts traditioner.

Og i dag holder Katrine Greis-Rosenthal sammen med sin egen familie med mand og tre børn traditionerne i hævd.

Da hun blev gift, foregik det under en chupah-baldakin – og til tonerne af ’Det er så yndigt at følges ad’. For hendes mand, Martin Greis-Rosenthal, er vokset op i et traditionelt dansk hjem på Fyn, så brylluppet var et miks af jødiske og kristne traditioner.

Som var parret et spejl af ’Lykke-Per’, hvor præstesønnen Per Sidenius frier til jødiske Jakobe. Men det, der i Pontoppidans skrevne univers syntes at være en umulig alliance, danner i dag blot rammen for en særlig og personlig fejring af kærligheden.

»Vi sang ’Hava Nagila’ lige efter, vi havde sagt ja til hinanden, og vi knuste et glas med fødderne«, fortæller Katrine Greis-Rosenthal.

Modstanden findes stadig

Jakobe hedder Salomon til efternavn. Familien er jødisk og overmåde velhavende, mange drømmer om at blive inviteret ind i deres saloner og søger deres gunst, når det handler om penge, men i andre henseender møder Salomon-familien som jøder kulde og foragt. Som da Jakobe forsøger at tale med Pers kristne bror om en forsoning, eller da hun langt senere i historien tilbyder sin hjælp i et KFUK-suppekøkken og bliver sendt bort på grund af sit ophav. Som jødinde afvises hun utvetydigt.

»Sådan er det jo på sin vis også i dag. Mindre«, mener Katrine Greis-Rosenthal.

»Jeg ved da, at især mændene i min familie har oplevet en masse. De er blevet mødt af modstand. Det bliver jeg da sindssygt vred over«.

Det har også ramt hende hårdt, når der var terrorangreb på synagogen eller trusler mod den jødiske skole Carolineskolen i København. At opleve, at antisemitismen vokser i Europa.

»Så bliver jeg opmærksom på, at der er et stort had mod en del af min familie. Det berører mig. Og jeg synes, det er ulideligt at se film fra Anden Verdenskrig, for hvis jeg var født på den tid, ville det være gået ud over mig«.

Der er jo også lim på den anden side af glansbilledet. Og forud er der gået en masse hårdt arbejde for at være nået hertil

Ellers har det kun været i det små, at hun har været berørt af at være ’kulturjøde’. Som når hun har måttet forklare torahens bud om, at man ikke må koge kiddet i dets moders mælk, altså ikke blande mælk og kød, for lejrskolekammerater.

»Det var svært, at jeg ikke kunne spise det, de andre måtte spise. Det havde folk lidt svært ved at respektere. De syntes, det var noget underligt noget. Men så har jeg fået lov at spise lækre hjemmelavede pølser i stedet for røde pølser«.

Flager ikke med det jødiske

Selv om Katrine Greis-Rosenthal er vokset op i en tryg familie og har identificeret sig som kulturjøde hele sit liv og kaldt sine børn Esther Liv og August Levy, er det jødiske ophav ikke noget, hun skilter med til daglig.

»Jeg har en davidsstjerne, jeg fik, da jeg blev født, og den kunne jeg aldrig finde på at gå med. Jeg har den kun på, når vi holder pesach eller hanukka. Det er bare noget, jeg har lært. Man skal ikke flage med det. Folk kan gå med kors, uden at det bliver betragtet som andet end et smykke, men tager du en davidsstjerne på, kommenterer alle det. Mange vil stille spørgsmål til det og føle, de har krav på at få noget at vide om det«.

Hvorfor så vælge at skilte med det jødiske i dine børns navne?

»Vores børn skal forstå, hvad de er rundet af, hvad det er for en historie, de bærer med sig. Det er så vigtigt. Vi vil fortsat tænde menorahen (den syvarmede lysestage, red.), når min far ikke er her mere«.

»Og så er det jo dobbeltnavne, så de kan bruge, hvad de vil. Det er et lille frø fra vores fortid, som jeg har plantet i dem. Sammen med vores efternavn, der har en historie«.

Jeg kan sagtens genkende den der faste beslutsomhed, den der styrke. Når man gør noget, så gør man det ordentligt

Det jødiske handler for hende mest om de familiære traditioner og ikke om religion. Hun kan kun synge med på de hebraiske sange, fordi en flink onkel har transskriberet dem fonetisk, og derfor er det ikke en identitet, hun har lyst til at tage på i det offentlige rum.

»At bære en davidsstjerne er jo også at sige ’jeg er det’, men det føler jeg jo ikke. Det er kun en del af mig og min opvækst, ikke?«.

»Men i forhold til Jakobe har det været sjovt at kunne komme med det. Jeg kunne genkende den der vægt på familien, den der ophøjethed. Og for eksempel var der en scene i manus, hvor der stod, at de spiser østers og champagne. Men altså skaldyr! Reglerne bliver selvfølgelig bøjet af mange og blev det sikkert også dengang, men jeg foreslog, om det måske kunne være kaviar i stedet for?«.

Ballerinadrøm

I ’Lykke-Per’ introduceres Jakobe i en scene, hvor hendes ivrige entreprenør af en bror har inviteret det unge brushoved og ingeniørtalent Per Sidenius med hjem. Lillesøsteren Nanny overstråler alle med sit flirtende væsen, mens den modne, tilbageholdende og aldeles alvorlige Jakobe tavst ser til. Hun er den veluddannede storesøster, der er så langt oppe i tyverne, at hun for længst burde være godt gift. Men hun er vægelsindet. Hun har endnu ikke fundet sin plads, sit kald.

Sådan havde Katrine Greis-Rosenthal det også som helt ung. Hun søgte intenst efter det, der skulle være hendes mening med livet, hendes helt særlige opgave.

I barndomshjemmet i Gentofte kørte alt efter lineal. Mor og far gik på krævende fuldtidsarbejde, de tre børn i institution fra 8 til 16, altid en femmer til at købe lørdagsslik.

Men mandagene var anderledes. De var det mellemste barns helt eget, særlige frirum. Her kom Katrine Greis-Rosenthals farmor, den pensionerede ballerina Tove Liels Rosenthal, og hentede sit barnebarn og tog hende med til ballet. Hun tog hende også med ind til sin gamle arbejdsplads, ind bag kulissen i Det Kongelige Teater, med til generalprøver og til en sludder med Mie Schlüter, som havde børneballetskolen.

»Det var vores ting, noget specielt, som jeg havde en kile ind i«, siger Katrine Greis-Rosenthal.

Så hendes store, romantiske drøm var at blive ballerina.

»Det var det, jeg gerne ville. Jeg ville søge ind på balletskolen og være professionel«.

Men hendes far, der var selvstændig, og moren, der var lærer på en sprogskole, ville ikke udsætte deres datter for de potentielle nederlag, der kommer for mange balletbørn, som undervejs oplever at blive skilt ud.

»Så af kærlighed sagde de simpelt hen nej. Jeg var meget ulykkelig. I lang tid. Set i bakspejlet forstår jeg 100 procent deres beslutning, men jeg ville ønske, at jeg havde fået lov til at bestemme selv. Så jeg havde fundet ud af det på min egen måde«.

Hun drejer på de tynde guldringe, hun har på fingrene.

»Jeg elskede musikken i ballet, hvad det gjorde ved mig. Ballet indeholder så mange modsatrettede ting, som gør én tredimensionel og stærk. Det skal være så yndigt og let, og samtidig er det noget af den hårdeste træning«, siger Katrine Greis-Rosenthal, der stadig går til ballet hver torsdag for at holde det ved lige.

Drømmen om at være voksen

Som barn drømte hun detaljerede drømme om, hvordan hun selv ville gøre, når hun engang blev voksen og fik kontrollen over sit liv.

»Jeg legede voksen. Jeg var totalt romantisk og dyrkede drømmen om det voksne liv, mand og børn og rejser. Det frie liv. Det var totalt et glansbillede«.

Katrine Greis-Rosenthal har givet sine børn jødiske navne, men det jødiske er ikke noget, hun ellers skilter med til hverdag. »Man skal ikke flage med det«, synes hun.

Hun tager et kirsebær fra skålen på bordet. Fuglene pipper højlydt fra de gamle trækroner med gynger under bagest i haven ud mod Øresund.

Men er det ikke det liv, du lever? Det frie voksenliv med mand, børn, rejser? Det ligner et glansbillede?

»Der er jo også lim på den anden side af glansbilledet. Og forud er der gået en masse hårdt arbejde for at være nået hertil, hvor vi er i dag. Men jeg er i hvert fald gået meget bevidst efter mand og børn. At jeg skulle være skuespiller, det anede jeg sgu ikke, da jeg var barn. Men jeg har altid kunnet mærke det der kunstneriske i mig. Det er der ikke andre i familien, der har – ud over min farmor«.

Men hvad det skulle munde ud i, hvad det kunstneriske udtryk skulle være, stod ikke klart. Og det er ikke helt nemt at håndtere, når man er et ambitiøst, målrettet menneske. Katrine Greis-Rosenthal begyndte på det kreative gymnasium Aurehøj, »hvor alle bare var de dygtigste sangere, skuespillere, komponister. Og det var jeg ikke«.

»Jeg havde ikke fundet min metier. Jeg havde lyst til – ligesom dengang jeg gik til ballet – at have min egen ting«.

Hun kastede sig ind i korsang og skolekomedier, og for at teste talentet og interessen mere i dybden tog hun et år på Rødkilde Højskole, der forbereder eleverne på at søge ind på teaterskolen. Her fik hun prøvet af, hvad det vil sige at arbejde med sig selv, hvordan man blotter sig uden at udlevere sig selv, hvordan man er personlig uden at blive privat.

Og her, på højskolen, faldt det hele i hak: Det var teater, hun skulle arbejde med.

»Jeg følte, at jeg blev set. Helt ind til inderste kerne. Der var ikke noget, der kunne gemmes. Og jeg ønskede heller ikke, at noget skulle gemmes. Jeg ønskede at blive set, at det hele blev sagt højt. Det var som at se min sjæl, der var blevet overfaldet af mig selv. Det var en ret vild oplevelse«.

Per ser Jakobe

I rollen som Jakobe formidler hun dén følelse af at blive set, rigtigt set, for første gang.

Og det er den stolte ingeniørsvend Per, der ser bag om Jakobes alvorlige, afmålte facade. Det er ham, der ser hende på en måde, som hendes faste bejler, enkemanden Eigtved, aldrig har gjort: Per fornemmer hendes passionerede indre og holder sig ikke tilbage. Og da hun giver efter – som finale på Pers umodne påhit med at løbe foran selskabets hestevogn, så han venter svedende og hoverende på udflugtsgæsterne, da de kommer hjem i mørket – sker det som en fysisk overgivelse.

Per fanger Jakobe på trappen og siger de forjættende ord: »Du vil være min«. Om og om. Indtil hendes ben giver efter under det brusende kjoleskørt. Og hun er hans. Og han er hendes. Hendes mål i livet. Deres kærlighed er det, hun har søgt og nu fundet. Og hans store projekt bliver hendes projekt.

»Hun er som en lillebitte rosenknop, som er helt lukket, men så folder sig ud, da hun hengiver sig til ham. Så indeholder hun så meget lidenskab, omsorg og kærlighed«, fortæller Katrine Greis-Rosenthal.

Jeg følte, at jeg blev set. Helt ind til inderste kerne. Der var ikke noget, der kunne gemmes. Og jeg ønskede heller ikke, at noget skulle gemmes

Jakobe bliver set af Per, som ingen har set på hende før. Da Katrine Greis-Rosenthal blev optaget på Statens Teaterskole, havde hun det på samme måde: De så hendes talent og satte ord på det. Den bekræftelse var afgørende.

»Da faldt brikkerne på plads. Jeg havde ikke tiltro til, at det var det, jeg skulle. Men da jeg kom ind på teaterskolen, og der var nogle, der sagde: »Du har noget, der er helt specielt. Det vil vi gerne hjælpe dig med at videreudvikle«, så faldt det på plads«.

Familien frem for alt

På teaterskolen mødte hun Martin Greis, der som færdiguddannet skuespiller skulle improvisere en ægteskabsscene sammen med eleven.

»Jeg kan huske, at da jeg gik hjem sammen med et par veninder bagefter, sagde jeg: »Jeg tror ikke, at jeg holder en meter i den her branche, for jeg har lige spillet forelsket, og jeg føler mig sindssygt forelsket«. Og det syntes jeg var et problem. For jeg troede, jeg var lidt mere hårdfør. Men så mødte Martin og jeg hinanden igen og igen, og så måtte vi give efter«, fortæller hun.

Katrine Greis-Rosenthal valgte at blive gravid, lige før hun blev færdig på teaterskolen.

»Jeg var 26, og vi tænkte: »Lad os bare komme i gang«. Jeg havde glædet mig til at få børn, siden jeg var barn, og jeg havde fundet manden i mit liv. Og han sagde: »Du siger bare til««.

For otte år siden var parret i sommerhus. Lidt for sjov og lidt for alvor skrev de deres drømme ned på et stykke papir. På Katrines seddel stod der: »Hus i Taarbæk, en dreng og en pige«.

Og her sidder vi. Godt nok i haven til en villalejlighed, men en stor, herskabelig en af slagsen i udkanten af Taarbæk. I mellemtiden har Katrine Greis-Rosenthal været på barsel to gange – med Esther Liv og August Levy. Og selv om årsagen til interviewet er hendes arbejdsopgaver som skuespiller, er hun ikke i tvivl om sine prioriteter. Det hedder ’familien først’. Altid.

En finger til signetringen

At blive valgt til at spille hovedrollen i en stor dansk produktion som 'Lykke-Per' er på alle måder et stort skridt op ad karrierestigen for Katrine Greis-Rosenthal.

Bille August havde fået et tip fra en caster om at kigge nærmere på hende. Og for at få rollen skulle hun gennemspille to usædvanligt lange scener fra filmen med Esben Smed, der allerede havde fået rollen som Per, fortæller hun. Det foregik på et kontor i det Indre København.

Katrine Greis-Rosenthal blev uddannet fra Teaterskolen i 2012 og har siden medvirket i nogle tv-serier og film. Med rollen som Jakobe Salomon i Bille Augusts filmatisering af 'Lykke-Per' kommer der for alvor fokus på hende.

»Jeg fik at vide, at det her er the big shot. Den skal du bare naile«.

Den ene scene var, hvor Jakobe er taget til Østrig for at overraske Per og kommer op på hans værelse og fortæller ham, hvor meget hun savner ham. Den anden scene er et skænderi i familiens have. Begge scener spændt op af store følelser.

»Bille tærskede mig igennem, og jeg var færdig bagefter. Jeg gik derfra og tænkte, at nu har jeg vist alt, jeg kan, alt, jeg har i mig. Så hvis det ikke bliver mig, er det o.k. For så er det ikke mig, der skal have rollen«, husker Katrine Greis-Rosenthal.

Der gik en uges tid, og så ringede hendes agent med besked om, at Bille August gerne ville se hende en gang til.

»Så tænkte jeg: »Det var satans! Jeg har vist alt«. Det vil jeg selvfølgelig gerne, sagde jeg til hende«.

Senere ringede Katrine Greis-Rosenthal tilbage til casteren og spurgte: »Hvad er det, han vil se? Føler du, der er noget, jeg mangler at vise?«.

»Jeg var meget i tvivl om, hvad det var, han havde brug for, og jeg ville meget gerne give ham det, hvis jeg kunne. Og hun sagde: »Jeg aner simpelt hen ikke, hvad det er««.

Med en nervøs fornemmelse i kroppen tog skuespilleren ind til castingkontoret. Og casteren tog imod med et drilsk udtryk.

»Og så var Bille der og sagde, at han bare gerne personligt ville give mig beskeden om, at jeg havde fået rollen. Det var så sødt«.

Samme eftermiddag kom filmens line producer til hjem til Katrine Greis-Rosenthal i Taarbæk med manuskripterne, og næste dag kom assistenter og tog mål af hendes lillefinger – fortæller hun, mens hun stritter med den – til familien Salomons signetring.

»Der var jeg blevet valgt«.

Står ved hvad hun vil

Katrine Greis-Rosenthal er 32 år, hun sidder i sin blomstrende, sommergrønne have med kirsebær på bordet, med sin ungdom i behold og fortæller om, hvordan hendes liv og drømmekarriere er undervejs i en opadgående kurve.

Sådan går det ikke for Jakobe. Hun får sin Per, bliver gravid og arrangerer en smuk forlovelsesrejse. Alt tegner lyst og lykkeligt. Indtil han med ét forkaster hende.

Efter Pers chokerende brud, hvor hun efterlades gravid og grædende på et konditori, tager hun handlekraftigt hånd som sit liv. Hun rejser til udlandet for en tid og takker nej, da Eigtved siden henvender sig og tilbyder hende at begynde på ny – selv om det er en åben invitation til en genindtræden i de trygge, statusfyldte sociale kredse og en sikker havn for livstid. I stedet bestemmer hun sig for at bruge sin formue på at åbne en skole for fattige børn, et børneasyl, der skal sikre, at dem uden midler ikke »vansires af deres usle kår«, som hun har oplevet det ske på nært hold for én, hun holdt af. Nemlig Per.

»Det er et utrolig moderne billede af en kvinde. En kvinde, som tør stå forrest og forblive ugift og gøre noget andet end at stifte familie. Det synes jeg er sindssygt inspirerende. En kvinde, der tør stå ved, hvad hun vil, på trods af tidens syn og samfundets normer. Hun lægger sin ulykkelighed fra sig og fokuserer på det gode og de muligheder, hun har i livet. Hvad giver det mig af motor? Hvad er det, jeg vil med det? Hun bliver ved med at udvikle sig selv«.

»Sådan ser jeg også mig selv på mange måder. Jeg kan sagtens genkende den der faste beslutsomhed, den der styrke. Når man gør noget, så gør man det ordentligt. Det kan godt være, der er slinger i valsen, at det kræver arbejde, og at det er ikke lige sjovt hver dag, men hold kæft, hvor kommer der noget ud af det, hvis man beslutter sig og arbejder for det«.

Som at lande en rolle som Jakobe i ’Lykke-Per’, for eksempel.