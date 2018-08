Ingen skal tage penge fra Arken: »Hør, vi løser altså en særlig opgave her« Kulturminister Mette Bock har genoplivet debatten om den fremtidige fordeling af støtten til museerne. Skal nogen betale for, at andre kan løftes? Det bliver det store spørgsmål. Vi har talt med to af de stærkeste fortalere for og imod en reform af støttesystemet, Christian Gether fra Arken i Ishøj og Gitte Ørskou fra Kunsten i Aalborg

På Kulturmødet på Mors måtte publikum i går søge i ly under kunstinstallationer og i madtelte, da himlen åbnede sig over Limfjorden. Det var dog kulturminister Mette Bocks (LA) melding i torsdagens Politiken om en trecifret økonomisk omprioritering af kulturmidlerne, som skyllede de fleste andre dagsordener bort. Herunder prioriteringen af 30 millioner kroner til en større reform på museumsområdet.

Det længe ventede udspil, som ifølge ministeren skal skabe en mere gennemsigtig fordeling af støtten til blandt andre landets 97 statsanerkendte museer, skulle være kommet inden Folketingets sommerferie. Men det tumultariske forløb omkring det nye medieforlig verfede de fleste andre dagsordener af bordet, og tvivlen bredte sig så småt om, hvorvidt museumsreformen var gået på grund.

Men nu kommer reformforslaget faktisk, kunne ministerens meldinger tages som varsel om midt i syndfloden på Mors.

Og dermed er sluserne for den ømtålelige diskussion om en mulig omfordeling af de statslige midler åbnet igen. Også for strømmen af kritik fra frustrerede kulturrådmænd fra Aalborg til Odense, som længe har brugt ord som »uretfærdig« og »forargelig« om den nuværende fordeling.

Årsagen til vreden kan udtrykkes kort, hvis man kaster et blik på for eksempel samtidskunsten: Hvor store enkeltmuseer som Louisiana, Arken og ARoS modtog tocifrede tilskud på mellem 17 og 31 millioner i 2017, fik Aalborgs Kunsten blot 2,5 millioner kroner og Odenses Brandts 1,7.

Kravene fra tilhængerne af omfordeling er klare og ikke det mindste bibelske: Fra den, som har, skal noget tages.

De 30 millioner, regeringen nu forslår at bruge til at massere reformen igennem med over fire år, har alt andet lige en begrænset rækkevidde i en virkelighed, hvor tilskuddet til driften af statsanerkendte museer alene i årene fra 2016 til 2018 er skrumpet med 18 millioner kroner ifølge Slots- og Kulturstyrelsens opgørelser.

Grønthøsterbesparelserne vil efter planen fortsætte de kommende år, og der kommer ikke flere penge, har ministeren gang på gang erklæret.

Dermed ligner en kommende reform om ikke et rent nulsumsspil, så næsten.

Politiken har talt med to af de stærkeste fortalere for og imod en reform af støttesystemet, Christian Gether fra Arken i Ishøj og Gitte Ørskou fra Kunsten i Aalborg.

Christian Gether, direktør for Arken i Ishøj: Der er ikke behov for en reform

Snarere end at rode efter en ny fordelingsnøgle til støtten af landets museer bør regeringen anerkende det store bidrag, de bredt præsterer, svarer kunstmuseet Arkens direktør, Christian Gether, prompte, da Politiken fanger ham på telefonen midt i budgetlægningen.

»Der har kørt sådan en elendighedsteori over for museerne, at man bare skal skære ned og gøre forholdene ringere, så skal de nok komme i gang. I stedet bør man konstatere, at museerne er seriøse, hårdt arbejdende og skaber værdi for det danske samfund. Det bør man stimulere yderligere. Nej, der er ikke behov for en reform«.

En protest mod nulsumsspillet?

»Som blot skaber en masse administration, ja. I stedet for at flytte på kasserne, lave en masse puljer med embedsmænd, der skal vurdere, om projekter er fremtidsrettede, og alt det der. Det er mere produktivt at sikre grunddriften i museerne og sætte dem fri til at udvikle nyt selv«.

Men bumper jeg ind i en kulturpolitiker fra Aalborg, vil han sige, at det ikke er retfærdigt, at Arken, Louisiana og ARoS får tocifrede millionbeløb, mens hans museum kun får to. Og ministeren siger: Det, der ikke kan forklares, kan ikke forsvares ...?

»Men det kan sagtens forklares, hvis man vil høre efter. Arken var jo et amtskommunalt museum. Vi blev skabt, fordi der slet ikke var noget udviklet kulturtilbud til de 365.000 mennesker, der bor på Københavns Vestegn. Vi er det eneste museum, der betjener dem, og det var et politisk ønske«, siger museumsdirektøren om museet, som i 2017 modtog små 31 millioner i statslig støtte.

»Staten påtog sig forpligtelsen i forbindelse med nedlæggelsen af amterne, men nu vil nogle så have staten viklet ud af det løfte igen. Hør, vi løser altså en særlig opgave her med at introducere en lang række nye borgergrupper, mange fra udsatte boligområder, til dansk kultur, kunst, tradition og demokrati. Det er netop, hvad ministeren siger, man nu skal prioritere«.

Der er vel også kommuner i Danmark, der bruger relativt færre midler på kultur end andre. Nogen slipper for let?

»Og det kan jeg godt se logikken i, så længe man husker, at der er stor forskel på, hvor velhavende kommunerne er. Der er fanden til forskel på skattegrundlaget i Ishøj og så i Gentofte eller Fredensborg. Hvis Ishøj havde fået ansvaret alene dengang, havde de sagt straks, at det kan vi ikke løfte alene«.

»Dansk museumsvæsen skal ses som en helhed. Vi udfylder hver især vores brik i puslespillet. Derfor kan det ikke nytte noget at forarme nogen for at give nogle andre«