Små sprogfag nedlægges: Fælles nordisk kulturarv presses af nedskæringer

Ifølge Gottskálk Jensson forpligter samlingen af de islandske håndskrifter på Københavns Universitet til, at der opretholdes et sundt studie- og forskningsmiljø i København.

»Hvis fagene lukkes, får vi en oldnordisk ghetto på universitetet, som har meget lidt kontakt med de danske studerende, de danske professorer og lektorer«, siger han.

Prodekan for uddannelse på det Humanistiske Fakultet Jens-Erik Mogensen kaldte tidligere på året situationen »ærgerlig« og udtalte i den forbindelse til Uniavisen, at han vil kæmpe for at få en småfagsbevilling på finansloven til de små sprogfag, som det giver mening for Danmark at satse på.

I en mail til Politiken skriver Jens-Erik Mogensen, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen, og henviser til artiklen, hvorfra Lykke Friis er citeret ovenfor.

Han påpeger dog, at der på nuværende tidspunkt overvejes andre uddannelsesformer såsom mesterlære for særlige talenter.

Ifølge Sune de Souza Schmidt-Madsen er der ingen tvivl om, at fagene bør prioriteres af politikerne og universitetet:

»Vi bruger flittigt de islandske forfattere på danske litteraturfestivaler. Med den ene hånd hælder vi kulturkroner ind i et område, som vi ønsker at styrke. Men med den anden hånd vælger vi at lukke de uddannelser, som gør det muligt at bygge den bro. Det er fuldstændig gak«.