Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Danmarks bedste kulturredaktion samler ugens vigtigste historier for dig der elsker bøger, musik, film og kunst.

Danmarks bedste kulturredaktion samler ugens vigtigste historier for dig der elsker bøger, musik, film og kunst. Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Kultur.

Tak for din tilmelding!

Tyske togstationer håber, junglelyde skræmmer narkomaner væk Planen var at spille atonal musik på stationerne, men da chefen hørte det, skrottede han ideen og vil nu have abeskrig og cikadesang til at holde junkier væk.

Tager man til Berlin i efteråret, og skal man med toget fra Hermannstraße station vil ens ører fyldes med alt andet end kold vind, menneskemylder og storbylarm. S-Bahn vil nemlig afspille »naturlyde« på stationen i et forsøg på at holde narkomaner, dealere og alkoholikere væk. »Væggene i indgangen og ved trapperne er grønne, så det ligner helt sikkert en jungleverden«, siger Burkhart Ahlert, der er talsmand for S-Bahn til det tyske medie Berliner Zeitung. Endnu ved man ikke, om det bliver abehyl, løvebrøl eller cikadesang, der skal fylde de mange metrogange. Men hvis det lykkes at genere misbrugerne, skal projektet også igangsættes på Alexanderplatz og senere på de andre 17 problemstationer, der også får en omfattende rengøring for knap 40 millioner kroner. Første plan mislykkedes I forrige uge havde S-Bahn ellers meldt ud, at man ville til at spille atonal musik på Hermannstraße. Den ide var dog tilsyneladende et lidt for hurtigt indfald fra den øverste stationsleder Friedmann Keßler, der efter en prøvekoncert foran Neukölln Station godt kunne høre, at det ikke ville hjælpe. Hermannstraße er vigtig, fordi tusindvis af passagerer dagligt bruger stationen til at skifte mellem S-Bahn og metrolinjen U8. Ifølge politiet i Berlin sker der omkring 300 forbrydelser årligt på og omkring stationen. Blandt andet tyverier, overgreb og narkokriminalitet. Om de nye junglelyde vil nedbringe den statistik, vil tiden vise.