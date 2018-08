Keramik, jazz og gobeliner: Danmark vil bruge Macrons besøg til at sælge mere kunst til franskmændene Kulturministeriet lancerer i anledning af Emmanuel Macrons besøg i København en lang række initiativer, der skal gøre det lettere for danskere at afsætte kunst og kultur i Frankrig.

Han mødte både kongefamilien og de københavnske studerende, da Frankrigs præsident Emmanuel Macron i går ankom til København. Inden han flyver hjem i aften vil han også have gæstet både Designskolen og Glyptoteket.

Sidstnævnte sted lanceres det projekt, kulturdanmark har fået ud af besøget. Kulturministeriet har fået en dansk-fransk venskabsstrategi i hus, der først og fremmest skal gøre det lettere et eksportere dansk kultur til Frankrig.

Det drejer sig om alt fra fotokunst og keramik til biblioteksvæsen og arkitektur. I alt udrulles 14 initiativer på kulturområdet.

Formålet er at presse mere kunst med stemplet 'Made in Denmark' ind i de franske museer og samlinger, så danske navne fra fortiden og nutidens kulturscene får mere opmærksomhed internationalt.

Kulturminister Mette Bock fejrer aftalen som en sejr.

»Dels får vi sat det på den politiske dagsorden, at kultursamarbejde betyder noget. Dels gør det en konkret forskel for de brancher, der skal samarbejde. At et statsbesøg som det her indtager kultur og kulturarv på mødet har også for mig at se en stor betydning, fordi det viser, at kultur har en lige så stor rolle at spille som politik og erhvervslivet«, siger hun.

Som svar på, hvad sådanne samarbejdsaftaler har af praktisk betydning, peger kulturministeren på, at både kunst og kunstnere er udvekslet under Danmarks kultursamarbejde med Japan. Et samarbejde der forrige år kunne fejre 150 års jubilæum.

Flere dansk-franske film

En af satsningerne er en koproduktionsaftale på filmområdet, der betyder, at en dansk film i fremtiden ikke behøver lige så meget finansiering fra en fransk partner for at kunne kalde sig en samproduktion. Og mærkatet koproduktion åbner døre. Døre til både franske og europæiske filmfonde, der kan spytte yderligere midler i foretagendet.

»Den er nedjusteret fra 25 til 20 procent og kan gå helt ned til 10 procent. Så begynder det at gøre en forskel, og vi regner helt klart med, at det vil have en effekt«, siger Palle Dam Leegaard, der er specialkonsulent ved Det Danske Filminstitut.

Han peger på, at Danmark og Frankrig har tradition for at samarbejde på tværs med store instruktører som Thomas Vinterberg og Lars Von Triers film.

»Der har også været interesse for det på mindre plan, men procenterne for finansieringen for at opnå status som koproduktion har været for høje«, mener Dam Leegaard.

Andre initiativer i satsningen er noget løsere. Som på designområdet, hvor det »undersøges« af ambassaden i Paris, om kåringen af danskeren Cecilie Manz som årets designer ved verdens største designmesse Maison & Objets kan bruges til at gøre flere opmærksomme på danske design.