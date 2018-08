Blod over dirigenten: Israelsk orkester mødt med massive protester i Sydamerika Israels politik over for palæstinensere har konsekvenser for kunstnere - både dem, der vil optræde uden for landet, og dem, der vil optræde i Israel. Senest har Lana Del Rey måttet forklare sig på Twitter.

»Vi vil ikke have israelsk apartheid i vore teatre«. »Nej til The Jerusalem Symphony Orchestra«. Sådan lyder nogle af de mildere protester mod The Jerusalem Symphony Orchestra, der i disse uger er på turné i Sydamerika. Orkestret er blevet mødt med vrede fra demonstrerende grupper i både Perus hovedstad, Lima, og Chiles hovedstad, Santiago, i Buenos Aires og Tucuman i Argentina samt i Brasilien, hvor orkestrets koncert i Sao Paulo måtte fremføres under store sikkerhedsforanstaltninger, skriver nyhedssitet Haaretz. I Santiago blev der ligefrem fremstillet en plakat af orkestrets argentinskfødte dirigent, Yeruham Scharovsky, med blod på hænder og krop. Scharovsky flyttede fra Buenos Aires til Israel i 1970'erne. På grund af plakaten har Scharovsky under turneen måttet have personlig bodyguard. Kunstnere presses til at aflyse Demonstranterne protesterer over Israels politik over for palæstinenserne, og protesterne går også i den modsatte retning: Når kunstnere skal optræde i Israel, regner protesterne og presset fra kampagner på de sociale medier som regel ned over dem. Senest over den amerikanske sangerinde Lana Del Ray, der 7. september synger på en festival i Tel Aviv og på Twitter har set sig nødsaget til at forklare, hvorfor hun har valgt at optræde i Israel: »Vi er ikke altid enige med politikken de steder, vi spiller ... men vi er musikere, og vi har viet vores liv til at optræde«, citeres hun blandt andet for i The Independent. Andre stjerner har været nødt til at aflyse deres shows i Israel, heriblandt den newzealandske sangerinde Lorde, som aflyste sin koncert i december, Elvis Costello, som aflyste i 2010, Neil Young, der aflyste i 2014, og Lauryn Hill, der aflyste i 2015.