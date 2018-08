Kulturpolitikken skal væk fra at være et marginalt politisk interesseområde og løftes ind i centrum for al politikudvikling«.

Uffe Elbæk vil have kultur i alle brancher: »For mig er den kreative klasse et totalt udvandet begreb i dag« Alternativet vil sætte kulturen i centrum for al anden politik. For kultur har potentialet til at gøre en forskel, erklærer partileder Uffe Elbæk og kulturborgmester i København Niko Grünfeld. Det gælder sundhed og integration. Men også kreativ vækst, især i hovedstaden. Væksten har kulturborgmesteren fået lavet en ny – og meget positiv – rapport om.