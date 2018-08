Valget af Charlie Heaton som Elefantmanden vækker vrede Endnu engang er der debat i filmverden om, hvem der bør spille bestemte typer af roller.

Det har vakt vrede, at BBC har valgt skuespilleren Charlie Heaton, der er kendt fra Netflix-serien Stranger Things, til at spille rollen som The Elephant Man, skriver Sky News.

The Elephant Man er historien om den britiske mand Joseph Merrick, som levede med adskillige misdannelser både på kroppen og i ansigtet. I slutningen af 1800-tallet rejste han rundt med et cirkus og blev udstillet som en del af en slags freak show.

Den britiske organisation Scope, som arbejder for ligestilling for handikappede, kritiserer valget og kalder det for en tabt mulighed.

»Det er skuffende, at det ikke er en handikappet skuespiller, der er blevet valgt til at spille rollen som The Elephant Man, da det er en af de mest oplagte film til at portrættere en handikappet karakter«, siger kommunikationschef i Scope Phil Talbot.

I sidste måned kørte en lignende debat i Hollywood, hvor valget af Scarlett Johanson til at spille en transkønnet rolle, skabte en storm af vrede på de sociale medier. De mange kritiske røster fik i sidste ende stjerneskuespilleren til at trække sig fra rollen.

Talenter bliver overset

Ifølge Phil Talbot er det ikke noget nyt med manglende forskelligheder i filmindustrien. Han peger på, at handikappede skuespillere har utroligt svært ved at slå igennem, fordi der er langt mellem rollerne, og ofte foregår casting og optagelser på steder med dårlig tilgængelighed.

Og det betyder, at en masse talent bliver overset.

»Den kreative industri burde omfavne og hylde forskellighed og mangfoldighed – ikke ignorere den«, siger Phil Talbot.

BBC, der står bag produktionen af The Elephant Man, oplyser, at de er i gang med at caste handikappede skuespillere til flere af filmens andre vigtige roller.

»The Elephant Man er et ikonisk drama, der spiller en vigtig rolle i at få folk til at ændre opfattelse over for handikappede«, siger en talsperson fra BBC.

Det er ikke første gang, historien om John Merrick bliver fortalt på film. I 1980 instruerede David Lynch The Elephant Man med John Hurt i hovedrollen, hvor også Anthony Hopkins er på rollelisten.