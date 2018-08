Eminem udgiver nyt album uden varsel Den amerikanske rapper har ud af det blå udsendt albummet 'Kamikaze' fredag morgen.

»Prøvede ikke at overtænke den her... nyd det«, skrev Eminem på sin twitterprofil fredag morgen.

Og så lavede han lige en emoji med en fuckfinger.

Den amerikanske rapper har nemlig her til morgen, uden noget forvarsel overhovedet, udsendt sit tiende album, som har fået titlen 'Kamikaze'. Det skriver mediet Variety.

Om Eminem er ude på en regulær selvmordsmission er svært endnu at sige, men albummet bærer på mange måder præg af, at det skal tage folk på sengen. 'Kamikaze' indeholder 13 numre, varer 45 minutter og Eminem har produceret det sammen med sin gamle samarbejdspartner, Dr. Dre.

På coveret, som til forveksling ligner Beastie Boys' klassiske album 'Licensed to Ill', ser vi bagenden af et fly med påskriften "FU-2" - fuck you, too.Og Eminem er allerede i første nummer, 'The Ringer', ude og give fingeren til medierne, blandt andet fordi sidste års albumudgivelse 'Revival' ikke blev særlig vel modtaget.

På 'Revival' var Marshall Mathers allerede ude med riven efter USA's præsident, Donald Trump, og det fortsætter på 'Kamikaze', hvor der både er stikpiller til den kontroversielle præsident og vicepræsident Mike Pence, ligesom også den amerikanske Grammy-prisuddeling bliver revset.

I et af nummerets to mini-sketches mellem numrene aflytter Eminem sin telefonsvarer, efter manageren Paul Rosenberg har lyttet til det nye album:

»Har du virkelig tænkt dig at håne alle, som siger noget om dig eller dit arbejde, du ikke kan lide? Jeg ved ikke, om det er en god idé«.

Selv om Eminem kun har to gæster med på albummet, Royce Da 5'9" og Jessie Reyez, kan man i flere af numrene finde melodibrudstykker blandt andet fra Kendrick Lamars prisvindende sang 'Humble' og Playboi Cartis 'Woke Up Like This'.

Eminem viste i sommer på Roskilde Festival, at godt nok blev 'Revival' ikke så godt modtaget af anmelderne, men den 45-årige rapper har stadig, hvad der skal til på den store scene.

Koncerten blev rost vidt og bred, fik blandt andet fem hjerter i Politiken, hvor anmelder Simon Lund kaldte Eminem »en enestående rapper, bidsk satiriker og en musiker med komplet styr på sine virkemidler i stadionkoncertens enorme rum«.