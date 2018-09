Sexologiprofessor: Sidder maskuliniteten virkelig i pikken?

FOR ABONNENTER

Jeg har et blødt punkt for havenisser, så er det sagt. Jeg elsker deres stolte og skamløse bad taste, og jeg elsker, at deres kulturelle stamtræ har rødder i den klassiske oldtid, hvor især romerne pyntede forhaven med små grimme mandslinger med gedebukkeskæg og grotesk forvoksede pikke.