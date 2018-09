Hør en hemmelighed: Festugen har fokus på det dunkle Aarhus Festuge er ringet i gang med rådhusklokker, der bimler om utroskab, en skov der helbreder og spøgelsestog, der fører ind i frygt og fordomme.

»Det glemmer jeg aldrig«, udbryder en yngre kvinde, mens hun skutter sig lidt, da hun er trådt ud af det sorte træhus på Bispetorv i Aarhus.

Hun har lige efterprøvet et af Aarhus Festuges flagskibe: En uhyggelig, men også sært insisterende teaterforestilling, der tager sig ud som en tur med et spøgelsestog. Men hvor man sædvanligvis møder rasleskeletter og monstre, er det her ens egne fordomme og fobier, man konfronteres med på en skræmmetur ind i frygtkultur og angst for krig, katastrofe og alle dem, ikke ligner en selv.

Det er tunge emner, erkender festugens kunstneriske leder, Rikke Øxner.

»Men festugen kan også bruges til at adressere de svære ting«, siger hun.

»Vi skal ikke ligefrem være traurige, men vi kan godt holde et spejl op for folk og give dem et rum, hvor de kan forholde sig til de emner, de ikke ellers taler så meget om«.

Festugens dunkle tema blev ringet ind fra Aarhus Rådhus allerede fredag eftermiddag, hvor et usædvanligt klingende klokkespil med sære rytmer og pauser bimlede fra rådhustårnets top ud over byen. Klokkespillet havde direkte afsæt i aarhusianernes inderste hemmeligheder:

I de sidste måneder har lydkunstnerne Marie Koldkjær Højlund og Morten Riis med løfte om anonymitet ladet folk indtale hemmeligheder på en telefonsvarer. Ud fra tonation og rytme har de så udviklet en algoritme, som har oversat de talte ord til noder og i alt ti forskellige klokkespil: Et til hver dag i festugen.

»Folk har afsløret hemmeligheder lige fra de lette om, at man i virkeligheden ikke kan lide den ret, ens mand altid laver, til dystre familiehistorier om utroskab og barnet, der går rundt med et forkert efternavn«, fortæller musikeren og sangeren Marie Koldkjær Højlund.

Som også har bemærket, at algoritmen tydeligvis oversætter til forskellige melodier, alt efter om hemmelighederne har været indtalt på fladt aarhusiansk eller syngende københavnsk.

Fed, fed lykke

Apropos aarhusiansk blev festugen tyvstartet med en såkaldt uofficiel åbning torsdag aften, hvor Aarhus-musikeren og sangeren Thomas Helmig gav koncert i den bypark, der efterhånden som en fast tradition skabes af festugen hvert år mellem rådhus og musikhus, når trafikken spærres af. Helmig havde åbenlyst ikke ladet sig inspirere af det dunkle tema, men spurgte, om folk var klar til »party«, inden han overraskede publikum med gamle Aarhus-venner på scenen, Peter A.G. og Gnags sammen med Lis Sørensen. Flødeklinikken var også med som gæster, og sidst på aftenen slog koncerten over i noget, der tog sig ud som fed, fed familielykke, da Hugo Helmig gik på scenen med sin far, og Thomas Helmigs partner, Renée Toft Simonsen, sprang ud som korpige.

Festen er i gang

Officielt åbnede festugen først fredag aften med en gallaforestilling for dronning, sponsorerne og et spredt felt af den kreative klasse. Her var det Aarhus Symfoniorkester og kunstneren Shara Nova, som med afsæt i sit grænsefelt mellem indie og klassisk, fik Musikhuset til at sitre med sine egne sange og en Kurt Weill-musikforestilling om en skizofren piges søgen efter sig selv.

Udenfor gik resten af Aarhus til fest, og i dag begyndte familierne at stimle til for at tjekke, hvad det i år er blevet til for budgettet på 21 millioner kroner.

Street Art-festivalen og arrangementerne for børn i Byparken var en sællert fra start, mens den midlertidige, nye skov i Aarhus Ø lå lidt ensomt hen ud over en lille pige, som talte til 10 og så til 10 en gang mere, så hun kunne nå op på de 20, som en lidt større dreng forlangte for at kunne gemme sig bag et træ. De 600 meter »skov« i letbanesporet på havnen udgør festugens dyreste arrangement og vil formentlig trække flere til, når folk opdager den. Duften af fyrrenåle er i hvert fald så gennemtrængende i det ellers så betonprægede byrum, at beboere i nærområdet allerede har sukket over, at skoven er et festugefænomne, som ikke varer ved. Hvert træ hviler i en sæk med rodklump og vil blive plantet i Gellerup, når festen er forbi næste søndag.