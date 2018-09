DR's nye fredagssatsning havde kun halvt så mange seere som 'X Factor' DR's nyeste bud på et populært fredagsprogram, 'Live', havde lige over en halv million seere. Alligevel siger DR's underholdningschef, at resultatet er okay.

I fredags havde DR premiere på deres nyeste bud på et underholdningsprogram, der skal akkompagnere fredagsslikket i stuerne rundt omkring i Danmark. 'Live', som programmet hedder, er på mange måder udråbt til at skulle erstatte seermagneten 'X Factor', men programmets første sending nåede end ikke 'X Factor' til sokkeholderne, hvis man alene kigger på seertallene.

For kun 537.000 seere så med, da værten på 'Live', Kristian Gintberg, bød velkommen til showet og introducerede de to dommere og mentorer, Lina Rafn og Sanne Salomonsen.

Da 'X Factor' blev vist første gang i 2008 så over en million seere med. Alligevel kalder DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, antallet af seere for »okay«.

»Selvfølgelig vil man altid gerne have flere seere, men vi har hele tiden meldt ud, at når man udvikler et stort format selv, tager man en chance. Hvis vi gik efter mange flere seere, havde vi taget et velkendt format. Derfor er det her også forventeligt«, siger Jan Lagermand Lundme.

Han understreger, at DR ikke har sat sig deciderede mål for antallet af seere til 'Live'.

»Vi skulle ikke lave et super smalt program, men vi har ikke talt om seertal på den måde. I stedet har vores fokus været på at formidle musik på en ny måde, der blandt andet præsenterer flere genrer«.

Brandærgerligt med fejl

Det lave antal seere er imidlertid ikke det eneste, Jan Lagermand Lundme og resten af holdet bag 'Live' lige nu må forholde sig til, for udsendelsen bar præg af en lang række begyndervanskeligheder.

I programmet skal tre solister eller bands på skift optræde med 30 sekunder af et nummer, de selv har valgt. Seerne ude i stuerne skal så give dem 'likes' på en app udviklet specielt til formålet, hvorefter dem med færrest stemmer bliver siet fra, før dommerne Sanne Salomonsen og Lina Rafn slår til og fordeler deltagerne mellem sig.

Problemet var, at folk, som så udsendelsen på DR's hjemmeside eller på anden vis streamede programmet frem for at se det via et almindeligt tv-signal, oplevede så store forsinkelser, at de optrædenes 30 sekunder var gået, før man så dem synge. Ligeledes oplevede de et teknisk nedbrud i studiet, da en af sangerne optrådte.

Det medførte en hård kritik af DR, og mange oplevede, at intentionen bag showet gik tabt. På Twitter skrev en bruger blandt andet, at det var »helt håbløst«, at appen var forud for udsendelsen, og mange har givet app'en et-stjernede anmeldelser, fordi den ikke fungerede hensigtsmæssigt, hvis man streamede.

Jan Lagermand Lundme beklager, at teknikken ikke fungerede, som den var udtænkt.

»Vi tager det dybt alvorligt, og det er brandærgerligt, at det her er sket. De mennesker, som har siddet med appen, har gjort deres bedste for, at det skulle passe til streaming, og det gjorde det desværre ikke helt«, siger han og forklarer, at DR i løbet af det næste døgn vil præsentere en løsning på problemerne.

»Det er naturligt at lave noget om efter første og sikkert også anden udsendelse, når der er tale om en nyt program. Der er tale om et udviklingsforløb«, siger Jan Lagermand Lundme.

Underholdningschefen ønsker endnu ikke at uddybe, hvad løsningen indebærer, men siger, »at det er klart«, seerne får længere tid at stemme i, hvis de optrædende får lov til at synge og spille i mere end 30 sekunder.