I hvilken alder tegner man bedst? Den nye bog ’Redrawing My 5th Grade Sketchbook’ viser illustrationer af forfatterens tegninger fra barndommen.

Hvad er en tegning, man har lavet, da man var 10 år? Et fuldendt udtryk for, hvad der foregår i éns fantasi? Eller et ubehjælpsomt forsøg på, hvad man med anderledes sikker hånd måske formår at udtrykke senere i livet?

Illustration: Travis Millard/travismillard.com

Svarene er sikkert mange. Og spørgsmålet kun et af flere, der rumsterer i kraniet, når man bladrer gennem tegningerne i den amerikanske illustrator Travis Millards lille bog ’Redrawing My 5th Grade Sketchbook’ (’Gentegning af min skitsebog fra 5. klasse’).

Illustration: Travis Millard/travismillard.com

For det er ret præcist, hvad han har gjort. Da Travis i slutningen af 80’erne gik i 5. klasse, tegnede han på opfordring sine kammerater og lærere til almindelig morskab. I en skuffe fandt han sin onkels Mad-magasiner fra 70’erne og kom til at elske figurerne. Ligesom han elskede ’Steen & Stoffer’, Gary Larsons ’The Far Side’, gyserfilm og Eddie Murphy.

Illustration: Travis Millard/travismillard.com

Da Travis Millards mor for nogle år siden udviklede Alzheimers, faldt han over nogle historier, hun havde skrevet i en alder af otte år, satte sig for at illustrere dem og udgav dem.

»For mig var det at illustrere de historier en måde at kommunikere med hende på, da vi ikke kunne gøre det ansigt til ansigt«, siger han til Hyperallergic og tilføjer:

»Nogle gange falder jeg over en genstand fra en svunden tid og synes, at den er så særlig, at jeg får lyst til at omarrangere den og dele den med andre«.