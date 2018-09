Det er et udrejsecenter for afviste asylfamilier. I øjeblikket bor der 200 mennesker på centret – cirka 70 af dem er børn.

Til koncert på Udrejsecenter Sjælsmark: »I det her rum kan man skrige uden at blive sendt til psykolog« Nødhjælpsorkestret er en gruppe danske musikere, som turnerer rundt til landets asyl- og udrejsecentre for at spille op til dans og glæde – senest på Udrejsecenter Sjælsmark, hvor især forholdene for børnene har været udsat for hårdt kritik. Og hvor man hurtigt kan plante drømme i en 10-årig pige fra Syrien.