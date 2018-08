Forfatterne Kristina Stoltz og Kirsten Thorup har besøgt Sjælsmark Udrejsecenter: Det, vi så, var ren meningsløs afstraffelse

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det unge afghanske par i midten af tyverne, Zohra og Jafar, og deres to små børn bor på Udrejsecenter Sjælsmark. Det har de gjort siden juni 2017. Her er deres yngste, den elleve måneder gamle pige Mahya, kommet til verden. Vi sidder på gulvet på familiens værelse i en af den gamle kasernes lange barakker. Arsalan, deres fireårige søn, opholder sig i centrets børnehave.

Det er nøjagtig to år siden, vi sidst besøgte familien. På det tidspunkt boede Zohra alene med Arsalan på asylcentret Kongelunden. Jafar befandt sig i det nu nedlagte Vridsløselille Statsfængsel, da man fra myndighedernes side havde vurderet, at det var nødvendigt at fængsle ham efter familiens afslag på asyl, eftersom man tre gange havde forsøgt at sende dem tilbage til Afghanistan uden succes.

Sagen kort I 2016 besøgte forfatterne Kirsten Thorup og Kristina Stoltz Udrejsecenter Kærshovedgaard og Vridsløselille Statsfængsel. Politiken bragte 15. oktober 2016 indlægget ’Afviste asylansøgere deponeres som menneskeligt vraggods’, som var skrevet på baggrund af deres møder med frihedsberøvede afviste asylansøgere og eksperter på asylområdet. Siden 2016 er Sjælsmark Udrejsecenter udvidet til også at kunne modtage børnefamilier. Forfatterne har nu besøgt den unge afghanske Jafar, der i 2016 sad fængslet i Vridsløselille Statsfængsel og hans kone, Zohra, der har opholdt sig på Sjælsmark Udrejsecenter i over et år sammen med deres to små børn. Dette essay bygger på forfatternes besøg på Sjælsmark Udrejsecenter og interviews med Zohra, Jafar samt indsigt i deres dokumenter. Vis mere

Da vi besøgte Zohra i Kongelunden, havde Jafar været frihedsberøvet i over et år. Han var psykisk nedbrudt af de usle forhold i fængslet, som man fra statens side havde erklæret uegnet for danske kriminelle, men mest af alt var han medtaget af at være væk fra sin kone og den lille søn, der ikke længere kunne kende ham. Nu er Jafar løsladt fra fængslet, som i mellemtiden er blevet nedlagt, men han er stadigvæk frihedsberøvet. Familien har meldepligt hos politiet på udrejsecentret tre gange om ugen.

De har ikke lov til at lave deres egen mad eller have et køleskab, men er henvist til de tre måltider, der bliver serveret i centrets kantine. Én gang har Zohra forsøgt at lave popcorn på det lille kogeblus, som det lykkedes dem at anskaffe i vinter, efter at deres radiator var gået i stykker. Kogeblusset skulle erstatte varmeapparatet, som stadigvæk ikke er blevet repareret. Men da lugten af popcorn bredte sig ud på gangen, kom Kriminalforsorgens personale straks og indskærpede, at det er forbudt selv at lave mad.

Det handler ikke om brandfare, for kogepladen må gerne være skruet op på fuldt blus, når det er koldt udenfor. Nej, det handler om at gøre det så utåleligt som overhovedet muligt at opholde sig på udrejsecentret. Det er hele ideen bag konstruktionen af udrejsecentrene i Danmark, da man forudsætter, at det vil virke ’motivationsfremmende’, dvs. tilskynde til frivillig hjemrejse.

Da S-R-SF-regeringen lavede asylaftalen sammen med EL og LA tilbage i 2012, om at omgøre Sjælsmark til et udrejsecenter, var logikken, at det skabte unødig uro og forvirring at have både nyankomne asylansøgere, afviste asylansøgere og kriminelle udlændinge på tålt ophold boende i Sandholmlejren. Man ville derfor lave Sandholm om til modtagecenter, og afviste asylansøgere skulle anbringes på Sjælsmark. Ved at indskrænke levevilkårene på centret til et absolut eksistensminimum, ville man fra regeringens side presse de afviste til endelig at tage hjem. Resultatet var, at et stigende antal afviste asylansøgere gik under jorden.

Disse såkaldt motivationsfremmende tiltag blev allerede afprøvet i Sandhollejren i 00’erne under Fogh-regeringen og med samme negative resultat. Den forrige og den nuværende regering har således udmærket vidst, at de millioner af skattekroner, som de har postet ind i oprettelsen af nye udsendelseslejre, ikke leder til nævneværdige resultater: Kun ganske få afviste asylansøgere er endt med at skrive under på frivillig hjemrejse. Nej, lejrene er ren symbolpolitik, og en dybt umenneskelig en af slagsen, der systematisk undergraver menneskers livskraft og tro på fremtiden – en form for psykisk tortur, der i princippet kan fortsætte i det uendelige.

Foto: Miriam Dalsgaard

Den sadistiske tankegang, der ligger til grund for de ’utålelige’ forhold på Udrejsecenter Sjælsmark i asylaftalen fra 2012 omfattede også børnefamilier. En af de børnefamilier er Zohra og Jafar og deres to børn, der er blandt de yngste børn på centret.

Når de en gang om måneden har meldepligt hos politiet til et rutinemæssigt forsøg på overtalelse til frivillig hjemrejse, bliver de spurgt, hvordan de oplever livet i lejren. Til det svarer Zohra, at det føles som at leve på et nulpunkt. Når politiet så spørger, hvorfor de ikke bare tager hjem, hvis det er så frygteligt, svarer hun, at en tilbagevenden til Afghanistan vil trække dem under nulpunktet – livet vil ophøre.

Zohra er en lille spinkel kvinde med et venligt ansigt. Stemmen er blid og rolig, mens hun fortæller, hvad der vil ske, hvis de vender tilbage. »Jeg vil blive stenet til døde«, fortæller hun. Forholdet mellem Zohra og Jafar blev indledt i 2012 imod familiens vilje. Zohra var blevet lovet væk til sin femogtyve år ældre fætter, som hun frygtede ville udsætte hende for voldelige overgreb, fordi hun med brændende hjerte elskede den jævnaldrende Jafar, der tilhører den forfulgte etniske minoritet hazara. Efter at Taleban havde dræbt hans far, flygtede Jafar fra sin hjemprovins til Kabul. Det var her, han mødte Zohra.

Skal Zohra og Jafars børn tilbringe hele deres barndom i sådan en lejr? Et liv på nulpunktet

Da Zohras far fik kendskab til forholdet, blev han truende og voldelig. Det elskende par blev nødt til at flygte, hvis de ville overleve. De havde intet andet med sig end de kontanter, Jafar havde tjent som gadesælger. Når man ingen dokumenter har, ud over nogle falske pas, som man kan fremvise over for myndighederne i det land, hvor man søger asyl, har man en ’dårlig’ sag. Derfor ringede Zohra hjem til sin far efter deres første afslag på asyl i Danmark tilbage i 2015. På det tidspunkt var deres søn, Arsalan, halvandet år gammel. Hun bad om tilgivelse og fortalte, at hun havde fået en søn. Hun tiggede om at få lov til at vende hjem med livet i behold. Men hendes far bedyrede, at barnet var uønsket, at hun havde kastet så meget skam over familien, at hun ikke ville slippe med livet i behold, hvis hun vendte hjem.

Zohra og Jafar og deres to børn står uden retslig beskyttelse i deres oprindelsesland, Afghanistan, ligesom de står uden for retslig beskyttelse i det land, Danmark, hvor de har søgt asyl. Myndighederne kan frihedsberøve dem, fængsle og tvangsudvise familien, uden at det vil være i strid med dansk udlændingelovgivning, som Inger Støjberg og Integrationsministeriet i flere tilfælde, påpeget af bl.a. Amnesty, har udformet på kanten af den europæiske menneskerettighedskonvention.

Familien kan så at sige blive sendt tilbage til den visse død, uden at de danske myndigheder vil så meget som blinke. Men de kan også blive siddende på Udrejsecenter Sjælsmark sammen med alle de andre børnefamilier, hvis børn vil tage varig skade af forholdene, i de næste ti, femten år, uden at myndighederne vil så meget som blinke. For det er lovligt i Danmark, det, der foregår, vedtaget af et folketingsflertal. Disse mennesker, de afviste asylansøgere, har ingen rettigheder. De står uden for den retsbeskyttelse, som selv kriminelle indsatte har ifølge dansk lov.

Hannah Arendt, den tyskamerikanske filosof, skriver i ’The Origin of Totalitarianism’ fra 1951, hvordan ’de retsløse’, dvs. flygtninge, der var blevet statsløse efter Første Verdenskrig, stod uden juridisk beskyttelse såvel i hjemlandene som under en international retsorden. Ingen ville tage imod de mange flygtninge, ikke fordi de enkelte lande manglede ressourcer, men fordi man nærede politisk uvilje mod at tage imod nye medborgere. Det er slående, hvordan Arendts analyse trækker tråde til de kaotiske og uholdbare forhold, flygtninge lever under i Europa lige nu, og som efterlader uskyldige mennesker som Zohra og Jafar i et retsløst tomrum mellem hjemlandet, der nægter at modtage dem, og det land, hvori de har søgt asyl, der afviser at give dem ophold.

Det er snart tid til, at Zohra skal hente Arsalan i børnehaven, så de kan spise frokost sammen i centrets kantine. Hun siger, at hun har læst, at Inger Støjberg mener, at de familier, der opholder sig på Sjælsmark, tager deres børn som gidsler. »Men hvis jeg skriver under på at rejse hjem med mine børn, skriver jeg under på vores alle sammens selvmord – det kan jeg da ikke, kan jeg?«. Zohras rolige stemme knækker, og tårerne flyder over i hendes øjne.