Dokumentar og satire kan give mere nuancerede diskussioner om islam Satire og særlige former for dokumentarer giver både kritiske og mere konstruktive debatter, lyder en af konklusionerne i et nyt forskningsprojekt, der undersøger, hvordan medierne påvirker danskernes forhold til islam. Mens DR er glad for resultaterne, mener gruppen Ansvarlig Presse, at der er lang vej endnu.

En ung sorthåret pige sidder foran en hvid væg og kigger lidt frustreret ind i kameraet i introen til en dokumentar på DR.

»Jeg tror, det ville ruske de lidt ældre generationer at sige, vi lever ikke i jeres tid mere«.

Det kunne være sagt af alle unge. Specielt fordi det drejer sig om, hvordan man håndterer kærlighed. I programserien ’Oprør fra ghettoen’, der blev sendt i 2015, handler det da også om unge og kærlighed. Men det handler specifikt om, hvordan deres kulturelle baggrund som ikke etniske danskere skaber problemer.

FAKTA Forskningsprojektet I Danmark frygter 52 procent af de adspurgte islam. I Sverige er det 39 procent, mens Norge placerer sig i en midterposition med 47 procent. Et markant flertal i alle tre lande vurderer desuden, at religion snarere fører til konflikter end fred i verden. Satireserien ’Det slører stadig’ og dokumentarserien ’Oprør fra ghettoen’ affødte en mere nuanceret debat på både sociale medier og i efterfølgende debatprogrammer og skabte således udgangspunkt for at nedbringe frygten. Vis mere

Serien skabte masser af debat. Men til forskel fra andre programserier om islam og det kulturelle sammenstød med Danmark var viften her af diskussionsparate med anden etnisk herkomst bredere og mere nuanceret end normalt. Det viser et nyt skandinavisk forskningsprojekt.

Der skal flere stemmer på bordet Stig Hjarvard, professor

Stig Hjarvard er professor på Københavns Universitet og har ledet den danske del af projektet. Han mener i den grad, en mere konstruktiv debat er vigtig, for at danskernes syn på islam ikke altid skal præges af dem med de yderliggående holdninger.

»Der skal flere stemmer på bordet. Efter programmerne ’Det slører stadig’ og ’Oprør fra ghettoen’ har vi undersøgt de officielle facebooksider og de traditionelle massemedier. Begge steder kom der flere etniske stemmer med i debatten, end der er i nyhedsformidlingen og medierne generelt«, siger han.

Stig Hjarvard mener, det er, fordi programmerne nedtoner det direkte fokus på islam.

»I stedet fokuserer de på mere hverdagslige spørgsmål, hvilket gør det nemmere at få flere på banen bagefter. Det medfører yderligere, at det hele ikke bliver sort eller hvidt«, siger han.

Når programmer fokuserer mere direkte på islam, skabes et udgangspunkt, hvor mange etniske minoriteter føler sig misforstået eller overhørt fra start af. Og så ender det med at være de mest radikale, der stiller op.

Har medierne været for dårlige til at facilitere den her form for debat?

»Medierne kan fint gøre et langt bedre arbejde, når det gælder inddragelse og nuancering«.

Danmark frygter islam mest

Undersøgelsen viser også, at Danmark er det land i Skandinavien, hvor vi frygter islam mest. Af de adspurgte fortæller 52 procent, at de direkte frygter islam og sammenstødet med den nationale kultur.

»Skepsissen over for islam skal dog ikke forveksles med en fjendtlighed eller accept af fjendtlige ytringer over for flygtninge og indvandrere. Tværtimod er det sådan, at et flertal ikke vil acceptere fremmedfjendtlige ytringer. Det tyder på, at mange ønsker en kritisk, men mere konstruktiv debat om islam«, forklarer Hjarvard.

Hos foreningen Ansvarlig Presse, der blandt andet kigger på kilderepræsentation i medierne, mener man ikke, at de to programserier, Hjarvard har undersøgt, gør det godt nok. For ifølge dem handler det også om, hvilken kontekst, de etniske minoriteter sættes ind i.

»I ’Oprør fra ghettoen’ handler det ganske vist om kærlighed, men det er stadig med udgangspunktet, at der med islam kommer en kontrol, der begrænser de unge. Vores undersøgelse ’Dem vi taler om’ fra 2017 viser, at de her unge formentlig ville ikke være blevet spurgt om at deltage i et normalt program om kærlighed«, forklarer journalist og forperson for Ansvarlig Presse Laura Na Blankholm.

Det handler stadig om identitet og om, hvordan islam er noget andet og et problem i forhold til majoritetskulturen. Et udgangspunkt, der ifølge Laura Na Blankholm ikke er med til, at danskerne frygter islam mindre.