Berlin banker sig tilbage til halvfemsernes vildskab Det vilde og anarkistiske årti, der definerede storbyens rolle som metropol for frisind og frie tanker med elektronisk musik som bagtæppe, er kommet på museum.

Indgangen går fra nogle gamle fabrikslokaler gennem en sort tunnel, hvor kun et nervøst sitrende neonrør lyser op i mørket, mens nogle infernalsk høje beats brutalt slår sig ind i kroppens membraner. Så åbner halvfemserne sig op i et stort rum, hvor billeder fra årtiet snurrer rundt på et fem meter højt lærred i en svimlende vekselvirkning.