DF presser på for nedrivning: Vikingebestyrelse holder bulldozerne tilbage

»Vi bakker op om et statsligt engagement i bedre rammer for vikingeskibene, men Alex Ahrendtsen overskrider - endnu en gang - et princip om armslængde her. Det er ikke ham eller jeg, der udgør bestyrelsen. Som folketingspolitikere skal vi afvente den vision og plan, museet selv ønsker at gennemføre. Vi skal slet, slet ikke begynde at detailstyre på nuværende tidspunkt«, siger Mogens Jensen.

Blandt forsvarerne af vikingeskibshallen i Roskilde har man længe fundet professor på Arkitektskolen Aarhus, Mogens Morgen.

Kerer bestyrelsen sig reelt om den nuværende bygnings værdier, skulle de havde ladet være med at begære den affredet, lyder det fra professoren, der selv som medlem af Det Særlige Bygningssyn i første omgang fastholdt fredningen.

»Det er er jo helt rigtigt, at der er store værdier i den bygning. Men dem kunne man netop have bevaret under en fredning, mens man samtidig tilpassede bygningen til de behov, der er. Grundlæggende er der jo gået det galt, at museet har haft en forestilling om, at man ikke kunne ændre noget seriøst på en fredet bygning. Men det er en meget udbredt misforståelse, for det kan man sagtens«, siger Mogens Morgen.

At det kommende forløb skulle have andre udgange end ad nedrivningsvejen, har professoren med de seneste års fredningsslagsmål in mente umiddelbart vanskeligt ved at se:

»Det ville dog næsten være underligt, hvis de ikke når frem til det til sidst, når man ser på den argumentation, de har fremført for at få denne affredning igennem. Skulle det alene være for at stå friere, når det kommer til en ombygning? Det vil jeg nok gerne se blive til virkelighed, før jeg tror det. Men lad der ikke herske tvivl om, at jeg da meget gerne ser, at de bevarer bygningen«, siger Mogens Morgen.