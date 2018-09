Boguddrag fra 'Anne Karenina': Vronskij tog ikke øjnene fra hende Anna Karenina er på vej til Moskva for at besøge sin bror, Oblonskij. I toget møder hun grevinde Vronskaja. Da de ankommer til Moskva, er grevindens søn, officer Vronskij, og Annas bror på perronen for at hente kvinderne. Lev Tolstojs ’Anna Karenina’ ud-kommer 19. september i Marie Tetzlaffs nyoversættelse. Vi bringer kapitel 18.

Vronskij gik sammen med konduktøren hen til vognen, og i døren til kupeen standsede han for at lade en dame gå ud. Med en verdensmands sædvanlige takt kunne Vronskij efter bare et blik på denne dames ydre bestemme hendes tilhørsforhold til de højeste kredse. Han undskyldte og ville gå ind i vognen, men følte trang til at se på hende endnu en gang – ikke fordi hun var meget smuk, ikke på grund af hele skikkelsens elegance og beskedne gratie, men fordi der i hendes kønne ansigt, da hun passerede ham, havde været et særligt kærtegnende og ømt udtryk. Da han kiggede sig tilbage, drejede hun også hovedet. Hendes strålende, grå øjne, der virkede mørke på grund af de tætte vipper, standsede venligt og opmærksomt på hans ansigt, som om hun genkendte ham, og straks flyttede hun dem over på mængden, der nærmede sig, som om hun søgte nogen. I dette korte blik nåede Vronskij at bemærke den tilbageholdte livlighed, som spillede i hendes ansigt og flaksede mellem de strålende øjne, og det næppe synlige smil, der krusede hendes højrøde læber. Som om en overflod af et eller andet fyldte hendes væsen til randen og mod hendes vilje kom til udtryk snart i blikkets glans, snart i smilet. Hun slukkede med vilje lyset i sine øjne, men mod hendes vilje lyste det i et næppe synligt smil.

Vronskij gik ind i kupeen. Hans mor, en mager gammel dame med sorte øjne og krøller, kneb øjnene sammen, mens hun betragtede sønnen og smilede let med sine tynde læber. Hun rejste sig fra sædet og gav kammerpigen sin taske, rakte sønnen sin magre hånd, og efter at have løftet hans hoved fra sin hånd kyssede hun ham på kinden.

»Fik du telegrammet? Har du det godt? Nå, gud ske lov«.

»Er rejsen gået godt?« sagde sønnen og satte sig ved siden af hende, mens han uvilkårligt lyttede til en kvindestemme på den anden side af døren. Han vidste, at stemmen tilhørte den dame, han havde mødt, da han gik ind.

»Jeg er nu alligevel ikke enig med Dem«, sagde damens stemme.

»Det er en petersborgers synsvinkel, frue«.

»Ikke en petersborgers, bare en kvindes«, svarede hun.

»Javel så, men tillad mig at kysse Deres hånd«.

»Farvel, Ivan Petrovitj. Men vil De ikke se, om min bror er her, og sende ham hen til mig«, sagde damen lige ved siden af døren og kom igen ind i kupeen.

»Fandt De Deres bror?«, sagde Vronskaja henvendt til damen.

Og nu huskede Vronskij, at dette var Karenina.

»Deres bror er her«, sagde han, idet han rejste sig. »Undskyld, jeg ikke genkendte Dem; ja, vores bekendtskab var også så kort, at De næppe husker mig«, sagde Vronskij og bukkede.

»Åh nej«, sagde hun, »jeg ville have genkendt Dem, for Deres mor og jeg har vist på hele turen kun talt om Dem«, sagde hun og tillod endelig livligheden at komme til syne i sit smil. »Og min bror er stadig ikke dukket op«.

»Kan du ikke kalde på ham, Aljosja?« sagde den gamle grevinde.

Vronskij gik ud på perronen og råbte: »Oblonskij! Herovre!«.

Men Karenina ventede ikke på broren, og da hun så ham, gik hun selv med beslutsomme, lette trin ud af vognen. Og så snart broren nåede hen til hende, tog hun ham med venstre arm om halsen med en bevægelse, hvis graciøse beslutsomhed betog Vronskij, trak ham hurtigt ind til sig og kyssede ham fast. Vronskij tog ikke øjnene fra hende og smilede uden selv at vide hvorfor. Men da han kom i tanker om, at hans mor ventede ham, gik han atter ind til hende.

»Ja, hun er sød, ikke?« sagde grevinden om Karenina. »Hendes mand satte hende sammen med mig, og det var jeg glad for. Vi har talt sammen hele vejen. Nå, og du, siger man ... vous filez le parfait amour. Tant mieux, mon cher, tant mieux«.

»Jeg ved ikke, hvad De hentyder til, maman«, svarede sønnen koldt. »Nå, maman, lad os gå«.

Karenina kom atter ind i kupeen for at tage afsked med grevinden.

»Nå, grevinde, De mødte Deres søn, og jeg mødte min bror«, sagde hun muntert. »Og jeg er løbet tør for historier; jeg havde ikke mere at fortælle«.

»Såmænd nej«, sagde grevinden og tog hendes hånd, »jeg kunne rejse jorden rundt med Dem uden at komme til at kede mig. De er en af de søde kvinder, som det er behageligt både at tale med og tie med. Og Deres søn vil jeg bede Dem om ikke at tænke på: Man kan jo ikke helt undgå at være adskilt nogensinde«.

Karenina stod stille; hun holdt sig usædvanlig rank, og hendes øjne smilede.

»Anna Arkadjevna har en søn, der vist er otte år«, forklarede grevinden sin søn, »og hun har aldrig før været væk fra ham, og nu plager det hende, at hun har forladt ham«.

»Ja, grevinden og jeg har hele tiden talt om hver vores søn«, sagde Karenina, og atter oplyste et smil hendes ansigt, et kærtegnende smil, der var rettet mod ham.

»Det må have været kedsommeligt for Dem«, sagde han og greb i farten den kokette bold, hun havde kastet til ham. Men hun ville tilsyneladende ikke fortsætte samtalen i denne tone og henvendte sig til den gamle grevinde:

»Jeg takker Dem meget. Jeg opdagede slet ikke, hvordan dagen i går gik. Farvel, grevinde«.

»Farvel, min søde, lille ven«, svarede grevinden. »Lad mig kysse Deres kønne, lille ansigt. Jeg vil sige ligeud, at jeg gamle kone er kommet til at holde af Dem«.

Hvor fortærsket den sætning end var, så troede Karenina åbenbart oprigtigt på den og glædede sig over den. Hun rødmede, bøjede sig lidt frem og lod grevinden kysse sig på kinden, rettede sig op, og stadig med det samme smil, som bølgede mellem øjnene og munden, rakte hun Vronskij hånden. Han trykkede den lille fremstrakte hånd og glædede sig som noget særligt over det energiske tryk, hvormed hun fast og frimodigt rystede hans hånd. Hun gik ud med hurtige skridt, der mærkeligt let bar hendes ret buttede krop.

»Meget sød«, sagde grevinden.

Det samme tænkte hendes søn. Han fulgte hende med øjnene, indtil hendes graciøse skikkelse var forsvundet, og smilet blev siddende på hans ansigt. Gennem vinduet så han, at hun gik hen til sin bror, lagde sin arm i hans og livligt begyndte at fortælle ham et eller andet, tydeligvis om noget, der intet havde med ham, Vronskij, at gøre, og det ærgrede ham.

»Nå, maman, er De helt sund og rask?«, gentog han, henvendt til moren.

»Alt er godt, alt er fint. Alexandre var meget sød. Og Marie er blevet meget køn. Hun er meget interessant«.

Og igen begyndte grevinden at fortælle om det, der interesserede hende mest, nemlig barnebarnets dåb, som var årsagen til hendes rejse til Petersborg, og om den særlige gunst, kejseren viste hendes ældste søn.

»Der er Lavrentij«, sagde Vronskij, der så ud ad vinduet, »lad os gå nu, hvis De er parat«.

Den gamle hushovmester, der rejste med grevinden, kom ind i vognen og meldte, at alt var parat, og grevinden rejste sig for at gå.

»Lad os gå, nu er der ikke så mange mennesker«, sagde Vronskij.

Pigen tog rejsetasken og grevindens skødehund, gårdskarlen og en drager tog resten af bagagen. Vronskij tog sin mor under armen; men da de var på vej ud af vognen, kom der pludselig nogle mænd med forskrækkede ansigter løbende forbi. Også stationsforstanderen med sin usædvanlige kasket kom løbende. Der var åbenbart sket noget usædvanligt. Passagererne skyndte sig tilbage.

»Hvad? Hvad? Han kastede sig ud! Han blev kørt ihjel!«, lød det blandt de forbipasserende.

Stepan Arkaditj med søsteren under armen, begge med forskrækkede ansigter, kom også tilbage og stod i togdøren for at undgå menneskemængden.

Damerne gik ind igen, og Vronskij og Stepan Arkaditj gik sammen med menneskemængden hen for at få detaljer om ulykken.

En banevogter, der enten var fuld eller havde for mange klude om hovedet på grund af den stærke frost, havde ikke hørt et tog, der bakkede, og var blevet kørt over.