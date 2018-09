Små 1000 sider er oversat: Verdens største og mest berusende kærlighedsroman lander endelig i ny oversættelse At oversætte en klassiker er en gymnastisk strækøvelse, som sproget har godt af. Og for Marie Tetzlaff blev arbejdet med Tolstojs ’Anna Karenina’ tilmed et anker i hverdagen. Nu er de små 1.000 sider om verdenshistoriens måske mest berusende kærlighedsaffære endelig klar.

FOR ABONNENTER Alle taler om 'Lykke- Per'. Om Henrik Pontoppidans danske hovedværk og Bille Augusts filmatisering. Hvad er der med ham Peter Andreas – og den skønne Jakobe? Marie Tetzlaff, der til daglig bor i Sankt Petersborg, hvor hun leder Dansk Kulturinstitut, er i Danmark, netop i den uge 'Lykke-Per' har premiere i biograferne. Hun skal bl.a. besøge Gyldendal, som 19. september udgiver hendes nyoversættelse af 'Anna Karenina'.