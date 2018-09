Forbløffende detaljeret: Myreflittig forfatter serverer historien om Martin Luthers forgænger, der blev brændt på bålet Den tjekkiske martyr Jan Hus åbnede i Prag døren til reformationen – og Europas religionskrige. Hans historie og eftermæle skildres udførligt i panoramaformat af Peter Tudvad.

Myreflittige Peter Tudvad har skrevet et epos, der strækker sig fra begyndelsen af 1400-tallet, hvor ikke mindre end tre paver toppedes om magten, over reformationen i 1500-tallet, Trediveårskrigen i 1600-tallet, pietismen i 1700-tallet og frem til lille Søren Kierkegaard, der om søndagen fik sin første indøvelse i kristendommen i Brødremenighedshuset i kongens København.

Tudvads seneste opus kommer præcis i 50-året for den sovjetiskledede invasion i Tjekkoslovakiet i august 1968, da kommunismen beviste, at den ikke lod sig reformere. Det samme beviste katolicismen, da romerkirken fik den tjekkiske teolog Jan Hus brændt på bålet i 1415. Med bødler vedgår magten, at den er løbet tør for argumenter.

Hus’ martyrium på koncilet i Konstanz ved Bodensøen i 1414-15 handlede på overfladen om et så mageløst spørgsmål som, om brød og vin ved altergangen blev forvandlet til Jesu legeme og blod eller ej. Men bag det ubeskriveligt fortænkte problem lå magtpolitiske kabaler stablet oven på hinanden. De ventede kun på at fremme deres magt begær med uudtømmelige mængder af levende menneskers forspildte blod.

Intet under, at pave Johannes Paul II, tidligere biskop i det polske Krakow 500 kilometer fra Prag, i 1999 langt om længe og i lovlig forsigtige vendinger udtrykte sin sorg over Hus’ grusomme død og de lidelser, ugerningen medførte for den tjekkiske nation.

Peter Tudvad: Jan Hus. Kirke, korstog og kætteri 336 sider, People'sPress, 299,9 kroner.

Filosoffen, teologen, forfatteren Peter Tudvad dokumenterer i sin bog med en hidtil uset rigdom på detaljer, at Jan Hus blev en nyttig brik i et spil mellem kejsere og konger, paver og modpaver, katolikker og kættere, tyskere og tjekker, læg og lærd, høj og lav.

Det endte i et glødende magma af sociale og nationale opbrud, der i uophørlige slag formede et nyt og om muligt endnu mere forbistret Europa. Et gammelt ord siger: Hvis du vil fred, bered dig på krig. I religionernes verden gælder det omvendt: Hvis du vil krig, så kræv Guds fred.

Jan Hus’ oprørende død opflammede en husittisk milits, der under 17 års religiøse og sociale krige lagde store dele af Bøhmen, Sachsen, Brandenburg og Polen øde. Tudvad kender områdets geografi på fingrene. Han bor i Meißen i delstaten Sachsen. Alt er for ham lige om hjørnet.

Så meget blod og ufred i Europas midte måtte ende i Trediveårskrigen. Anledningen kom, da oprørske tjekker kastede to forhadte statholdere ud ad et vindue på kongeslottet i Prag 23. maj 1618. Det skete, to hundred år efter Jan Hus’ endeligt, og hundred år efter at Martin Luther havde givet Nordeuropa reformationen og den stivnakkede katolicisme en lærestreg.

Da de 30 år omsider var overstået med ødelæggelser, der fik husitterkrigenes til at blegne, forjog de sejrende katolikker de bøhmiske pietister. Berlin fik en hel landsby. Andre slog sig ned i Christiansfeld i Sønderjylland 1773, hvorfra duften af herrnhuternes honningkager snart bredte sig.

Luthers unægtelig lange skygge

Jan Hus (1372-1415) nåede i sit korte liv at blive rektor for Prags Karlsuniversitet og udrense det for tyskere.

I byens Bethlehemskapel lærte han sin menighed, at paven med sine afladsbreve ikke kunne trække veksler på Guds nåde og barmhjertighed, at gejstlige måtte forsage jordisk gods og leve som JesusKristus og hans disciple, at vi alle er lige for Gud, og at selv jævne folk har krav på altervin under nadvermåltidet.