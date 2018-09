Åh, du ene korte liv. Hvorfor lod du dig trække væk fra Havnen?: Bydelen over dem alle beriges med ikke én, men to vellykkede udgivelser

Christianshavnerne har »en mærkværdig forkærlighed« for deres bydel, lød skudsmålet fra en lokal præst i midten af 1800-tallet. Nogenlunde samtidig skrev Søren Kierkegaard: »På Christianshavn hersker en stille rolighed«.

Forkærligheden og roen findes stadig i kvarteret, som for få uger siden fejrede sit 400-års jubilæum med musik og løjer i de afspærrede gader og på torvet, hvor gamle beboere og nyrige tilflyttere sammen med sprittere, grønlændere og pushere havde bænket sig.

I hvor høj grad bydelens spraglede nutid er vokset ud af en farverig og dynamisk fortid, bliver klart af to nye udgivelser om bydelen, som Christian IV grundlagde for at lokke hollandske købmænd og håndværkere til.

Anders Bjørn og Jane Lytthans: Christianshavnerliv. Gads Forlag. 386 sider. 300 kroner.

Pernille Kaalund: Christianshavn. Verdenshav udenfor vinduet. Greyscale Gallery Press, 255 sider, 400 kroner.

Den gamle fæstningsby blev hurtigt et knudepunkt for ’florissant’ handel, også med slaver. Ud over havne, skibsværfter og militære anlæg kom et mylder af foretagender til: et sukkerraffinaderi, et jernstøberi, et laboratorium til fremstilling af ammunition og fyrværkeri, et kvindefængsel, klæde- og tobaksfabrikker osv.

Området blev stærkt præget af hæren og flåden – og af international handel. Når handelskapitalisterne havde brug for at udveksle oplysninger, lå Børsen og rigets centraladministration heldigvis tæt på. Også Den Kongelige Grønlandske Handel havde adresse på Christianshavn, og det er i denne tid, Christianshavn blev grønlændernes københavnske kvarter. Sømænd og handelsfolk fra mange lande har altid haft deres gang i Havnen, og nogle af byens mest navnkundige værtshuse findes stadig: Stærkodder, Fingerbøllet, Eiffel Bar. Bordellerne er væk, men engang var der 600 indskrevne ’offentlige fruentimmere’ i området. Og selvfølgelig har bydelen haft sin egen tv-serie. Den måde flyttemand Olsen tømmer en bajer på, har altid været en udbredt folkebevægelse på Christianshavn.

Der har altid været mange penge i omløb på Christianshavn, og uligheden har været stor. I dag er der dyre ejerboliger både i de gamle pakhuse, og i mange af det gamle proletariats såkaldte våninger men langt op i det 20. århundrede var Christianshavn hjemsted for et stort forarmet byproletariat. Først med saneringerne, der begyndte i 1930’erne, blev forholdene bedre, og heldigvis blev mange af bydelens ældre bygninger bevaret, selv om moderniseringerne ryddede godt ud. Især i området omkring Christianshavns Torv.