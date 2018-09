Seks år efter skilsmissepladen: Jeg har sex, jeg har kunsten, jeg har sat mig selv fri

En skygge falder ind over tæppet på plænen, og Lise Westzynthius kigger op: Det er Jacob Ehrbahn, fotografen, som gerne vil prøve at fotografere hende på en lille bro ude i søen, hvor laget af alger er så tykt, at det nærmest ligner et stykke veltrimmet golfbane på afstand.

Fra top til tå er Lise Westzynthius i dag klædt i snehvidt, strikket uldtøj. Det fremhæver hendes lyse hud og mørktfarvede hår, men Jacob Ehrbahn er meget lidt begejstret for at skulle fotografere hende i hvidt og spørger, om hun ikke har noget andet tøj med til Møn. Han bliver ikke mere optimistisk af at høre, at hun også har det hvide sæt i postkasserødt.

Med den tvivlende fotograf forrest går vi hen mod søen. Undervejs tænker jeg på, at Westzynthius på mange måder er en vild kvinde – med reinkarnationstro og nye sangtitler som ’Jeg kaster dig op’ og ’Laura Palmer’ og et pladecover, hvor hun står med ryggen til, hænderne beslutsomt i siden og nøgne balder.

Du kunne også bare tage alt tøjet af. Bortset fra de hvide sko, foreslår jeg.

Både byen og landet

»Kontraster« og »poler« er ord, Lise Westzynthius bruger og ting, hun søger i sit liv. Helt konkret og fysisk holder hun for eksempel rigtig meget af både roen på landet og livligheden i byen. Til daglig bor hun på Christianshavn i København. Det er her, jeg møder hende en eftermiddag et par døgn inden interviewet på Møn.

Døren fra trappeopgangen til entreen i hendes lejlighed står åben, og allerede på reposen høres den umiskendelige lyd af hendes stemme og klaverspil: »Alting tyngede mig, så jeg fløj en tur/ den tog så lige et par år«, synger hun med den klare, lyse og naturligt intime klang, som har haft en helt særlig plads i mange lyttere, siden hun solodebuterede med ’Heavy Dream’ i 2002.

Da hun i 2012 udgav sit første dansksprogede album, ’Tæt på en kold favn’, blev et større publikum opmærksom på hende. ’JA’ er hendes femte soloalbum, og det var en sang derfra, som hun spillede lige før. Ligesom man kan høre det på musikken på ’JA’, kan man faktisk også se på Lise Westzynthius, at noget har ændret sig i hende, hvis man ikke har set hende i nogle år.

Ofte har hun været klædt i jord- og sandfarver og har haft håret lagt ind til hovedbunden. I dag sidder det sorte hår vildt omkring ansigtet med det nærværende blik, og overkroppen er pakket ind i en kæmpestor neongul hættetrøje.

»Fashion!«, ler hun og tilføjer:

»Pludselig er jeg blevet vild med farver. Jeg har også købt en til Ivan«.

Et tegn fra stemmen

Ivan er hendes 12-årige søn, som bor halvt hos hende, halvt hos sin far, Peter Sommer, en overkommelig cykeltur fra Christianshavn.

Først om nogle timer kommer Ivan hjem fra skole, og indtil da snører hans mor sine hvide Nike-sneakers med høj ankel, »hiphop-sko«, som hun kalder dem, hvorefter vi går den lange tur rundt om en sø, bagom Christiania, mens vi begynder at snakke om det, der er sket siden sidst.

Ikke bare siden det seneste album. Men siden dengang i oktober 2007, hvor hun udgav ’Siberian Mission’, hvor hun boede ved Ry sammen med Peter Sommer, og hvor Ivan var en lille dreng i flyverdragt.

Under et interview en efterårsdag for 11 år siden virkede Lise Westzynthius porcelænsagtig og vagtsom. Nu er skuldrene sænkede, og stemmen har mere kraft, end den havde dengang.

De første linjer, »Alting tyngede mig, så jeg fløj en tur / den tog så lige et par år«, i sangen ’Flyv mig ind’ på det nye album skal forstås ret bogstaveligt, siger hun:

»Jeg har altid haft det lidt weird med tyngdekraften. Lidt ligesom jeg har haft det med med tid og penge, som også er nogle sjove konstruktioner, som styrer menneskers liv. Jeg prøver at frigøre mig fra dem. Derfor befinder jeg mig godt i vand«.

Jeg var trængt op i en krog. Der var ingen mulighed for forstillelse eller flugt længere

Kernefamilien er en anden konstruktion, Lise Westzynthius har haft det lidt mærkeligt med, har hun fortalt i interview, efter at hun og Peter Sommer gik fra hinanden.

Dengang I boede i Ry, mistede du stemmen på et tidspunkt, siger jeg og forventer egentlig, at Lise Westzynthius vil have sorg i stemmen, når hun taler om det.

I stedet ler hun og svarer:

»Hvor er det vidunderligt indrettet, at kroppen fortæller dig, når der er noget, der ikke fungerer. Jeg havde det så skidt – og det var så smukt, at så forsvandt min stemme«.

Var det ikke forfærdeligt?

»Jo, og samtidig: at synge er mit værktøj, så da jeg ikke havde det, var jeg nødt til at se på hvorfor. Jeg var trængt op i en krog. Der var ingen mulighed for forstillelse eller flugt længere. Og så tog jeg tyren ved hornene og gik ind i det mørke. Og når du træder ind i den mørke side af dit klangrum, så ekspanderer du også bare dit rum for lys og glæde og frihed«.

Den finske sjæl

Hun drejer hovedet og ser på mig for at finde ud af, om jeg forstår. Det er lige så intenst som en tæt samtale at have øjenkontakt med Lise Westzynthius, og jeg får åbenbart vist hende, at hun gerne må uddybe, for hun fortsætter:

»Når du har været inde at se på det mørke, så ved du, at det er en del af dig, det er ikke farligt. Og pludselig opdager du, hvilket kæmpepotentiale af lys, du også har. Og du tør stå i det lys«.

Du siger ’tør’. Skal der mod til?

»Jeg tror, vi tit er bange for at stå i vores lys, i vores fulde potentiale. Og jeg tror, det er noget meget dansk. Der er så mange stramninger og lofter. Min mors slægt er finsk, og jeg synes ikke, der er sådan i Finland. I hvert fald føler jeg, at min sjæl bliver så meget større der. Græder man til en familiemiddag i Finland, så bliver der snakket lidt om dét, og så kommer vi videre, og fem minutter senere tuder vi af grin«, siger hun og tilføjer:

»Det er selvfølgelig også fordi, jeg connecter med Finland. Naturen der er som et åndedræt for mig, og sammenlignet med den danske mentalitet er den finske rimelig dramatisk. Man kan sammenligne den lidt med et sydlandsk temperament. Der bliver talt mere, følt mere, grædt mere, grint mere. Udtrykt mere«.

Foto: Jacob Ehrbahn På sit nye album synger Lise Westzynthius sangen ’Mommo’ til sin finske mormor: »Du viste mig musikken / Du lærte mig om dur og mol / Du lærte mig om prisen / Du lod din smerte sive ned«.

Hun tænker lidt og smiler i øjnene, der afspejler hendes stemning:

»Det er helt klart også meget mig at grine meget, græde meget, føle meget. Min far er dansk, og han har altid sagt: »Lise, du er så følelsesstyret«. Da jeg var yngre, tænkte jeg, at det nok måtte være en dårlig ting – på grund af den måde, han siger det på. Men i dag er det da noget af det, jeg er allermest stolt af. At jeg kan mærke mig selv«.

»Gennem generationer/ Klipper i rasende storm/ Gennem generationer/ Bogfinker i din hånd«, synger hun i åbningsnummeret på ’JA’, sangen ’Mommo’, der er skrevet til hendes afdøde, finske mormor, som var pianist og medvirkende til, at Lise Westzynthius begyndte at spille klassisk klaver allerede som femårig.

I Finland, et par timers sejltur øst for Helsingfors – Lise Westzynthius bruger hovedstadens svenske navn – har hun på en lillebitte ø et hus, uden strøm og uden vand, i nærheden af sine finske kusiner.

»Det er den luft, der er min luft. Det er de træer, jeg er lavet af. Det er der, jeg gror«.

De hellige tre procent

Da Lise Westzynthius var færdig med at være teenagepunker i Åbyhøj og havde gået i gymnasiet, tog hun som 18-årig til Paris sammen med blandt andre veninden Nina Beier, der i samarbejde med Simon Dybbroe Møller har lavet coveret til ’JA’.

»I Paris sang vi julesange i metroen og bagte pandekager og tjente penge på det. Mine tre veninder fra dengang er stærke ledesnore i mit liv«, siger Lise Westzynthius.

19 år gammel flyttede hun til København, hvor hun dannede gruppen Luksus sammen med Mikael Simpson, der senere er blevet kendt som solist og radiovært.

Luksus eksisterede i fem år, hvorefter hun blev solist. Gennem alle årene har Lise Westzynthius samtidig stort set altid sunget i kirker ved siden af.

»Jeg har sunget i kirker, siden jeg var 17, og jeg elsker det. Nu synger jeg i en kirke i nærheden af Roskilde. Og når jeg rejser, går jeg ind i den første, den bedste kirke i et hvilket land som helst, fordi der er ro og plads til at mærke«.

Jeg har været lullet ind i forestillingen om familieliv, selv om jeg helt klart har det bedst alene, altså uden at bo sammen med en kæreste

»Men tro er ikke religiøst for mig. Det er ikke at drømme sig væk til en bedre verden, hvor en eller anden figur skal redde dig. Dermed ikke sagt at Jesus ikke er optur. Jeg bruger hans energi meget. Ligesom alle mulige andre store sjæles budskaber. Men tro er for mig at mærke et ja til det, der er«, siger hun og føjer til:

»Et ja til vin, til sex, til naturen, til byen, til nederen breakups, til at massere min søns sure fodboldtæer, til kroppen, til kærligheden – også når den gør ondt – til hverdagen«.

I ’Flyv mig ind’ synger hun om troen:

»Jeg skal sige dig hvad jeg fandt derude/ at vi er alt for mange der ikke tror/ så flyv mig ud – væk – ind/ til den inderste essens/ for jeg vil ud – væk – ind/ til de hellige tre procent«.

Hvad betyder »de hellige tre procent«?

»Jeg leger lidt med de ord. Først synger jeg »de hellige tre«, så holder jeg en pause, inden jeg synger »procent«. De hellige tre er selvfølgelig Faderen, Sønnen og Helligånden. Men i reinkarnationstanken siger man, at din sjæls essens er de tre procent, som er upåvirkede gennem alle de liv, du har. Det er den del, der ikke kan såres eller smadres på nogen måde. Den er uforandret«.

Den tanke er smuk, synes Lise Westzynthius:

»At vi har den kerne i os. Det er den, jeg søger at finde ind til. Både hos mig selv, men selvfølgelig også hos andre. Jeg vil gerne se, hvem er du egentlig? Hvis vi skraber din ballast og bagage væk og kommer helt ind til den inderste, smukke essens, hvad er du så for en sjæl?«.

Tror du, at alle er smukke derinde?

»Helt sikkert«.

Foto: Jacob Ehrbahn »Hvor er det vidunderligt indrettet, at kroppen fortæller dig, når der er noget, der ikke fungerer. Jeg havde det så skidt – og det var så smukt, at så forsvandt min stemme«, siger sangerinden, der kan synge igen.

Helt uden maske

Sideløbende med musikken er hun ved at uddanne sig til tantrabehandler inden for en tradition, hvor kropslig og mental udvikling er i fokus, og hvor det blandt andet drejer sig om at forstå og ære sine grænser – både de psykiske og de fysiske.

Som et led i uddannelsen kommer hun indiellem her på Møn, hvor hun altid føler sig i vater.

I nogle timer søndag eftermiddag leger især Jacob Ehrbahn og Lise Westzynthius med forskellige scener, der tilsammen fanger kompleksiteten i hendes udtryk. På et tidspunkt kører vi fra landejendommen ned mod stranden, og på vejen dertil standser vi ved en stub, hun hopper op på, og derefter et træ, hun klatrer op i. Mens hun sidder deroppe og lægger sine arme omkring en tyk gren, sætter solen spot på en tatovering, hun har på den ene skulder. Af et lille egern.

Senere da vi er tilbage ved tantraskolen, og aftenmørket afslører, at her på landet er måne og stjerner de eneste lygter, beder jeg hende fortælle, hvordan hun er nået så langt, at hun kan vise sig fuldstændig, som hun er skabt. Uden frygt.

»Jeg har altid haft det fint med at være nøgen. Kroppen er bare et hylster, hvormed vi gør os nogle fysiske erfaringer«, svarer hun.

Og egentlig forbavser det mig ikke længere, at hun har turdet drikke jungleindianernes bevidsthedsudvidende drik ayahuasca:

»Jeg er ikke typen, der nogensinde har eksperimenteret med stoffer eller er egentlig interesseret i det, men plantemedicinen ayahuasca, som indianerne har tusinder af års erfaring i at bruge, tiltalte mig og har for mig været en vej ind til at forstå den her planet, hvor jeg ikke sådan instantly følte mig hjemme«.

Dør til underbevidstheden

Ayahuasca er, fortæller hun, en plantedrik, som indianere i Peru, Colombia og Ecuador har brugt i 5.000 år. ’Aya’ kan oversættes til sjæl eller død, ’huasca’ til vinranke eller lian.

Lise Westzynthius har også lært for eksempel indianske shamaners – åndemageres – åndedrætsteknik. Men af alle enkeltstående ting, hun har beskæftiget sig med i de senere år, er det oplevelsen med ayahuasca, der mest markant har hjulpet hende derhen, hvor hun er nu.

»Det er ret præcis et år siden, jeg første gang prøvede ayahuasca, som, by the way, er lovlig at drikke, hvis man selv går hen og tager glasset. Jeg og nogle andre drak det et sted på Djursland under en ceremoni, der blev ledet af en dygtig shaman«.

Et års tid inden den weekend havde Lise Westzynthius fysisk afskåret forbindelsen til sin mor. Hun havde brug for at udvikle sig uden at se hende.

»Før har jeg haft frygt, vrede og alle mulige ting, der stod i vejen for, at jeg kunne stå i min essens. Jeg har hele tiden været mig, men der har været flimmer på skærmen. Nu har jeg en følelse af, at jeg fylder min krop ud«, siger hun og uddyber:

»Under ayahuasca-ceremonien skete der en transformation med mig. Nu forstår jeg, at min mor blot tog den plads, det var meningen, hun skulle tage. Hun har været en svær person i mit liv, og det er min opgave at arbejde med det i stedet for at pege fingre. Jeg tager ansvar for mit liv nu«.

Jeg spørger hende, om tatoveringen af egernet har noget at gøre med, hvordan hun tidligere har haft det.

»Indtil jeg begyndte min transformation og selvhealing, var egernet nok mit totemdyr«, siger hun og fortæller, at det hænger sammen med hendes mormor.

»Min mormor var en viljestærk finlandssvensk kvinde. Den nat hun døde, nedskrev hun et digt om et egern –’Ekorren’ – af den finske forfatter Alixis Kivi. Det digt efterlod hun på sit natbord. Da hun blev begravet, spillede jeg orgel i kirken, og selvfølgelig hoppede der et egern forbi ude ved graven. Det var så dybe tegn, at jeg var nødt til at tatovere hende på skulderen«.

Hun tænker lidt, inden hun fortsætter:

»Jeg identificerede mig med det frygtsomme lille egernhjerte, min mormor, som kun fandt ro i naturen og musikken. Og for hvem moderskab og andre kærlighedsrelationer var svære. Det er det egernhjerte, jeg har valgt at lade vokse større og bryde ud af frygten. Jeg er glad for, at hun stadig sidder på min skulder og minder mig om, hvor jeg kommer fra. Det styrker min ydmyghed og mit fokus«.

Jeg skal til at sige noget, men venter. For nu læner Lise Westzynthius sig frem, ser meget direkte på mig og siger:

»Ayahuasca er en vej til din underbevidsthed, men det er ikke eskapisme. Tvært imod. Bagefter står det klart for en, hvordan andre stimulanser dulmer dig, lægger et låg på. Det gælder også kaffe, alkohol og cigaretter. Nogle gange kan man jo godt have brug for sådan et låg. Men ayahuasca gør det modsatte. Det tager låget af«.

Men nogen vil spørge, om hun har fået knald i låget, hende Lise Westzynthius, når hun drikker indianerte og tror på reinkarnation og synger om at flyve helt derud »før tid og sted«?

»Helt sikkert. Vi er alle på hver vores rejse, og det har jeg meget stor respekt for. Jeg håber, at respekten er gensidig. Jeg håber på mine omgivelsers tillid til, at jeg er et begavet menneske, og at jeg ikke mister mig selv. Og dét er faktisk, hvad jeg allermindst gør: Jeg har fundet ind til mig selv«, siger hun og tilføjer, at hun sagtens kan rumme, at nogle af hendes veninder synes, det er noget mærkeligt noget, hun er i gang med.

»Jeg har tillid til min begavelse. Jeg ved, at jeg ikke kommer til at sidde og meditere 24 timer i døgnet«.

Spændt på døden

Hendes øjne slipper mine, hun nikker ned mod mit print af teksterne til sangene på det nye album og siger:

»Det er meget vigtigt for mig, at jeg ikke er blevet ensidig på den her plade. Min måde at servere vreden på, for eksempel i ’Kaster dig op’, er at jeg skriver det ret direkte, men giver det noget humor«.

»Jeg kaster dig op – dag ud og dag ind/ min hals inficeres – mit sind syrer til/ nu ligger der kun lidt rødvin og en kyllingving«, hedder det blandt andet i den popboblende ’Kaster dig op’, som er en af de to sange, Lise Westzynthius har skrevet sammen med sin ven forfatteren Bjørn Rasmussen.

»Humoren er vigtig. Mange falder i den fælde, at de bliver fanatiske omkring det, der optager dem. Hvis jeg bliver en spirituel freak, som mediterer hele tiden, så bliver det uvedkommende for andre«

»Jeg vil gerne arbejde på et spirituelt plan, men jeg er også til stede i verden, jeg elsker også Eiffel Bar, jeg vil også drikke noget vin indimellem og have sex. Sex er vigtigt«

Kender du følelsen af, at man står over for en kæmpe opgave, som man arbejder sig ind i? Og så opdager man pludselig, at man har overstået det værste

Du skriver direkte om en seksuel situation i en af sangene. Er sex blevet anderledes for dig efter ayahuasca og de andre ting, du har lært?

»Det er blevet mere frit og meget mere sanseligt. Jeg er sådan en, der virkelig elsker ikke at have en kæreste og gerne vil været meget alene – og så har man jo nogle lidt flygtige relationer, hvor det ofte ikke når at blive så frit. Men selv i den flygtige relation synes jeg, at jeg er blevet bedre til at nyde og til at sige, hvad fuck jeg har lyst til og brug for. Fordi jeg ikke er bange for at blive forladt«.

Har du tidligere haft en følelse af at være afhængig af at have en kæreste?

»Egentlig ikke. Men jeg har været lullet ind i forestillingen om familieliv, selv om jeg helt klart har det bedst alene, altså uden at bo sammen med en kæreste. Det står jeg ved nu«.