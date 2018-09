Medieekspert om ny DR-formand: »Det bliver godt nok svært« Danmarks Radios nye bestyrelsesformand er en novice på det politiske område, og selv ser Marianne Bedsted det ikke som et stort problem. Det gør flere medieeksperter til gengæld.

Marianne Bedsted kan meget vel komme på sit livs opgave, når hun efter nytår sætter sig i formandsstolen for DR.

For godt nok har den 51-årige aarhusianske erhvervskvinde 25 års ledererfaring fra både det private og det offentlige. Men hun har aldrig haft en post med så meget politisk opmærksomhed.

Presset på DR er så stort, at selv ikke den afgående formand, Michael Christiansen – trods årelang erfaring fra centraladministrationen og fra Det Kongelige Teater – formåede at ride den politiske storm af, der i slutningen af juni resulterede i et medieforlig om at beskære DR med 20 procent.

»Der er ingen andre kulturinstitutioner i Danmark, der kommer bare i nærheden af DR, når det gælder konfliktniveau på det politiske plan«, siger Stig Hjarvard, der er professor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet.

»Derfor er det helt indlysende nødvendigt, at formanden kan navigere i det politiske landskab«.

Det svære ved posten som formand for DR er ifølge Stig Hjarvard ikke kun, at der er meget stor politisk uenighed om, hvad DR skal. Men også at mange politikere bruger DR til at positionere sig selv politisk.

»DR er også et sted, hvor politikerne fører stedfortrædende debatter – om hvor meget det offentlige skal fylde, om indvandrere skal ses eller ikke ses, om hvad vi skal mene om danmarkshistorien og så videre. Der er mange værdipolitiske debatter, der føres med afsæt i DR, uden at det nødvendigvis kun handler om DR’s virksomhed«, siger han.

Noget af det, Michael Christiansen er blevet kritiseret for i de seneste år, er jo, at hans evne til at netværke politisk og formulere sig offentligt ikke har været tilstrækkelig til at sikre DR’s position Stig Hjarvard, medieprofessor

Og det stiller ifølge medieprofessoren store krav til bestyrelsesformandens politiske tæft. Faktisk mere end nogensinde før.

»Det interessante er, at indtil det forrige medieforlig var der en relativt stærk opbakning til public service og derunder også DR – det er der ikke på samme måde mere. Der er flere hajer i farvandet end for nogle år siden«, siger Stig Hjarvard.

»Noget af det, Michael Christiansen er blevet kritiseret for i de seneste år, er jo, at hans evne til at netværke politisk og formulere sig offentligt ikke har været tilstrækkelig til at sikre DR’s position«.

»Afslappet parat«

Marianne Bedsted har siden 2014 være direktør og chef for 1.600 mennesker i stormagasinerne Salling i Aarhus og Aalborg samt for franchise-forretningen i Salling Group, der driver de amerikanske kæder Starbucks og Carl’s Jr., i Danmark.

Hun har i en lang årrække bestridt en række direktørposter i blandt andet hotelbranchen, men skiftede i 2009 spor, da hun blev direktør for et af landets største kulturhuse, Musikhuset i Aarhus. En stilling, hun forlod i 2014 til fordel for Salling.

Hendes fremtoning er spinkel, nærmest lidt tilbageholdende og stilfærdig, men man skal ikke tage fejl, siger en samarbejdspartner, direktøren for Musikkens Hus i Aalborg, Lasse Rich Henningsen, som har arbejdet sammen med Marianne Bedsted, både da de begge var musikhusdirektører, og efter at hun er kommet i bestyrelsen for Musikkens Hus.

»Det er så godt set at vælge Marianne. Hun har den her helt afgørende lederegenskab: Hun er afslappet parat. Også i stressede situationer tager hun det roligt«, siger han.

Marianne Bedsted er »af kommerciel dannelse«, som Lasse Rich Henningsen udtrykker det om hendes baggrund i hoteldrift og købmandskab, men hun har har haft flere ledende poster i kulturlivet, også med strenge ind i det politiske liv. Og i begge tilfælde formår hun som leder, uanset om hun sidder over for med- eller modspillere, at have »styr på sin karakter« og behandle alle ordentligt.

»Hun kan både formidle de svære budskaber og gennemføre det nødvendige. Og står hun over for svære valg mellem to yderpositioner, er det karakteristisk, at hun kan se lige ind i udfordringen og finde en helt tredje vej«, siger Lasse Rich Henningsen, som sender Marianne Bedsted til DR Byen med etiketterne: Ordentlig, handlekraftig og analytisk skarp.

Borgerpligt

Den kommende formand for DR opfattede det »nærmest som en slags borgerpligt«, da hun takkede ja til Mette Bocks tilbud om at sætte sig for bordenden i Danmarks største kulturinstitution.

DR skal spare 770 millioner kroner over det næste fem år og gennem den største fyringsrunde nogensinde. Samtidig betyder medieforliget, at DR skal skære de nuværende seks tv-kanaler ned til fire. Med kulturminister Mette Bocks ord skal DR omdannes fra en bred medieinstitution til »et kulturelt fyrtårn«.

Der bliver tale om meget store ændringer og den største fyringsrunde i DR’s historie.

Marianne Bedsted kalder besparelserne »et grundvilkår«, som hun vil indrette sig efter. Og hun har fuld tillid til, at hun og DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, kan navigere DR ind i fremtiden sammen.

Opgaven for DR er »at forblive relevant og blive ved at være der med høj kvalitet på oplysning og indhold«.

Hvad er det for en rolle, DR skal spille?

»For mig handler det om samfund og folkeoplysning. DR er også en danmarkshistorie. Det er noget, der følger os fra vugge til grav, og som er en del af vores dannelse. Og det er også en del af public service-kontrakten, at det skal være det. Der er meget, DR skal. Det bliver en stor opgave«, siger Marianne Bedsted.

Politisk novice

Hun erkender blankt, at hun er en novice på det politiske område.