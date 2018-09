Kritikere fordømmer tegning af Serena Williams: »Den oser ikke bare af racistiske, sexistiske karikaturer af begge kvinder, men skildringen af Williams er unødvendigt Sambo-lignende« Tegningen af en vred, storlæbet Serena Williams, der i raseri smadrer sin ketcher, vækker forargelse verden over. Adskillige kritikere kalder den for både sexistisk og racistisk, men tegneren bag afviser alle påstande.

En tegning af Serena Williams, der i arrigskab hopper på sin ødelagte ketcher, mens en sut ligger ved hendes side, har skabt stor røre, efter at den i dag blev bragt i det australske medie The Herald Sun og sidenhen gik viralt.

Blandt kritikerne er den amerikanske sammenslutning af mørke journalister, The National Association of Black Journalists, der fordømmer tegningen som »afskyelig på mange måder«:

»Den oser ikke bare af racistiske, sexistiske karikaturer af begge kvinder, men skildringen af Williams er unødvendigt Sambo-lignende«, skrev sammenslutningen i en meddelelse med henvisning til bogen 'Historien om den lille sorte Sambo'.

Den oser ikke bare af racistiske, sexistiske karikaturer af begge kvinder, men skildringen af Williams er unødvendigt sambo-lignende The National Association of Black Journalists

Det er særligt den stereotype skildring af Serena Williams som den mørke tennisspiller med store læber og voldsomt temperament, der vækker forargelse i kritikerne.

En skildring af dårlig opførsel

Tegningen kom i kølvandet på en finalekamp i US Open mellem Serena Williams og den japanske tennisspiller Naomi Osaka, hvor Serena Williams tabte. Hun beskyldte efterfølgende dommeren for sexisme og smadrede i et raserianfald sin ketcher.

Det er blandt andet den britiske forfatterinde J.K. Rowling, der har været ude med riven, efter at tegningen af Serena Williams gik viralt. Hun skriver på Twitter:

»Det er godt gået, at man kan degradere en af de største sportskvinder til racistiske og sexistiske stereotyper«.

Andre på de sociale medier beskylder desuden Mark Knight for at »hvidvaske«, Naomi Osaka, der i tegningens baggrund kan ses snakke med dommeren. Hun er i kritikeres øjne illustreret som en ansigtsløs hvid kvinde med blond hår.

Det er godt gået, at man kan degradere en af de største sportskvinder til racistiske og sexistiske stereotyper J.K. Rowling, forfatterinde

Men tegningen er hverken racistisk eller sexistisk, mener Mark Knight, der er manden bag den omdiskuterede tegning. Den australske tegners intentioner med tegningen har hele tiden været at skildre Serena Williams »dårlige opførsel« under US Open-finalekampen:

»Tegningen handlede kun om Serena på dagen, hvor hun havde et raserianfald«, fortæller han til Australian Broadcasting Corporation.

@Knightcartoons cartoon is not racist or sexist .... it rightly mocks poor behavior by a tennis legend ... Mark has the full support of everyone @theheraldsun pic.twitter.com/KWMT3QahJh — damon johnston (@damonheraldsun) 11. september 2018

Han bakkes op af Damon Johnston, redaktør på The Herald Sun, der ligeledes afviser, at tegningen er racistisk og sexistisk. I et tweet skriver han:

»Den håner med god grund en tennislegendes dårlige opførsel«.