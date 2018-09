De største stjerner hos herrerne har også mærket pisken fra dommer Ramos

Fakta

Det skete der

Serena Williams får en advarsel, fordi hun bliver rådgivet af sin træner Patrick Mouratoglou på tribunen. »Jeg snyder ikke for at vinde. Så vil jeg hellere tabe«, siger hun.





I andet sæt modtager Williams endnu en advarsel for at smadre sin ketsjer. »Hver gang jeg spiller her, har jeg problemer. Jeg fik ikke rådgivning, for jeg snyder ikke. Jeg har en datter, og jeg står for, hvad der er rigtigt. Du skylder mig en undskyldning«, siger Serena.

»Det er forkert af dig at angribe min karakter. Du skylder mig en undskyldning. Du vil aldrig komme på samme bane som mig, så længe du lever. Du er en løgner. Sig, at du beklager det. Hvor vover du at insinuere, at jeg snyder. Du stjal et point fra mig, så du er også en tyv«, siger Serena og taber et point.



