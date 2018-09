Louisiana lander ny fantastisk udstilling om Månen Louisianas store efterårsudstilling er en tour de force gennem Månens kulturhistorie. Vidtfavnende og fokuseret trækker den sit blege samlende månelys ud af menneskets indre afkroge og ud på universets yderste grænser.

Fra indledende liflige klavertoner af Beethovens ’Måneskinssonate’, der dog lyder lidt hakkende forkølet – efter at have været sendt til Månen og tilbage igen i morsekode, inden den bliver afspillet af et selvspillende flygel – er udstillingen ’Månen’ på Louisiana en vidunderligt velkomponeret oplevelse, der spiller på et væld af strenge.