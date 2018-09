Techgiganterne skal have flere penge op af lommen: Kunstnere får stærkere copyright i EU Europa-Parlamentet har stemt for nyt lovforslag, der sikrer ophavsretten på nettet. Flere mener dog, at det medfører censur.

Techgiganter som Google og Facebook skal nu til at have flere penge op af lommerne til alle de billeder, musikstykker og journalistiske tekster, som platformenes brugere frit lægger op på nettet, og som virksomhederne derfor tjener masser af penge på.

Det er konsekvensen af et lovforslag, som Europa-Parlamentet har stemt for. Et forslag, der sikrer bedre forhold på internettet for rettighedshavere.

Musikselskabernes brancheorganisation, Ifpi, har tidligere vurderet, at den danske musikbranche alene vil kunne tjene et trecifret millionbeløb ekstra hvert år, når loven bliver effektueret.

Forslaget medfører blandt andet, at man ikke længere kan dele andres tekster i fuld længde uden at skulle have en licensaftale. Og så betyder det, at det juridiske ansvar går fra at være brugerens til at være de kommercielle virksomheders.

Her har særligt techgiganterne ytret, at det potentielt kan ende med, at de må censurere brugerne for at undgå bøder.

Den danske EU-parlamentariker Jens Rohde (R), der sidder i retsudvalget, er dog ikke bange for, at der skulle opstå censur. Han er glad for, at forslaget nu endelig er kommet videre.

»Vi får det bedste af alle liberale verdener. Der er ikke nogen begrænsninger på, hvad du og jeg kan uploade, vi begrænser ikke Wikipedia eller open source, men det bliver et krav, at de kommercielle virksomheder, der tjener penge på andres arbejde, skal betale en fair del. Akkurat som vi har det i radio- og tv-branchen i Danmark. Nu kan kunstnerne igen se frem til at tjene penge på det, de laver«, siger han.

Og det ser blandt andet den danske musikbranche frem til.

»I dag tog de europæiske parlamentsmedlemmer et vigtigt og visionært skridt i retning af en mere bæredygtig og fair fremtid for de kreative brancher. Det er vi taknemmelige for«, siger kommunikationsdirektør i Ifpi Lasse Lindholm.

Hos rettighedsorganisationen Koda kalder direktør Anders Lassen resultatet for »en milepæl i arbejdet for et fair og bæredygtigt internet«.

Det var dog ikke kun techgiganterne, der førte store og kritiske kampagner mod det forslag, der i første omgang blev nedstemt 6. juli, og som sidenhen har været åbent for ændringsforslag. Også danske Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU har blandt andre været stærkt kritisk.

Indholdsfiltre og censur

Forslagets artikel 13 pålægger internetplatforme at monitorere deres indhold, så de kan fange det indhold, der bryder ophavsretten.

Her vurderer Rina Ronja Kari og andre kritikere, at virksomhederne vil gøre brug af indholdsfiltre.

Filtre, der kan ende med at censurere brugernes indhold og dermed fjerne noget af den frihed, som internettet ellers er kendt for.

»Vi har tabt totalt. Vi har godt nok fået tilføjet en introduktion, der beskriver, hvor vigtigt det er med et fokus på de her indholdsfiltre, men samtidig har vi fået en artikel 11, der begrænser borgernes muligheder virkelig meget«, siger hun.

Den balance, hun havde håbet på, synes hun ikke er fundet.

Burde man bare have stemt ja i juli, hvis ikke det her har rykket på noget alligevel?

»Den demokratiske proces har stadig været vigtig. Jeg erærgerlig over udfaldet, men nu har vi kunnet høre rigtig mange engagerede stemmer«, siger hun.