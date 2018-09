Baggrund: Sådan blev ansvaret flyttet fra brugere til techgiganter Processen fra forslag til vedtaget er lang i Europa-Parlamentet. Sådan forløb ophavsretsloven.

1I 2016 fremsatte EU-Kommissionen et forslag til en ny ophavsretslov i Europa. Forslaget kom efter flere år med protester fra særligt den europæiske musikbranche, men også kunstnere generelt.

I dag gælder nemlig en lov fra 2000, der blot pålægger platforme som Facebook eller YouTube at fjerne ophavskrænkende indhold, hvis de bliver gjort opmærksom på det.

Og selv hvis de bliver gjort opmærksomme på det, har det været svært for kunstnere at få indholdet fjernet. Det nye forslag krævede, at platformene selv skal forhindre, at indhold, der strider mod ophavsretten, nogensinde bliver lagt op.

2Fra 2016 og frem til foråret 2018 gennemarbejdede retsudvalget forslaget, så det blev præcist i forhold til den virkelighed, loven skal gælde i.

Udvalgets videre arbejde med det nye forslag blev dog nedstemt 6. juli.

Det skete blandt andet som følge af en lang række kampagner, der kritiserede forslaget.

Særligt handlede det om forslagets artikel 13, der sagde, at platforme med brugergenereret indhold eventuelt kunne bruge computerfiltre til at finde materiale, der krænker ophavsretten.

Ikke overraskende var Google meget kritisk, men også EU-politikere som danske Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU var modstandere af forslaget, som man ikke mente var gennemarbejdet.

Man frygtede ganske enkelt, at disse computerfiltre ville ende med censur af borgernes opslag på internettet.

Argumentet var, at de store techgiganter ville være tilbøjelige til at censurere for meget for at undgå bøder og sagsanlæg.

At loven i praksis ville ødelægge den frihed, de brugergenererede internetplatforme ellers er kendt for.

3Frem mod afstemningen 6. juli lukkede blandt andet Wikipedia deres sider i flere lande som en form for protest.

På den anden side af fronten forsøgte 1.300 musikere fra hele Europa – herunder Medina, Thomas Helmig og Marie Key – at appellere til, at man stemte forslaget igennem.

Den danske brancheorganisation Ifpi har også vurderet, at det vil kunne indbringe dansk musik et trecifret millionbeløb ekstra hvert år.

4Den danske EU-parlamentariker Jens Rohde sidder i retsudvalget og var med til at udvikle det forslag, der blev stemt ned.

Han tror, at nedstemningen i juli er et resultat af, at folk har kigget på kommissionens oprindelige forslag.

Han var for eksempel selv med til at omformulere en af artiklerne, så lige præcis platforme som Wikipedia ikke ville blive underlagt den nye lov.

De to måneder frem til den nye afstemning er gået med lobby-arbejde og en masse møder, før medlemmerne er kommet med ændringsforslag.

5Forud for gårsdagens afstemning var der kommet 252 ændringsforslag, der skulle tages stilling til mere eller mindre enkeltvis.

Den nye og opdaterede tekst blev hurtigt godkendt til forhandling af Rådet og går nu direkte til forhandling i trilogen: diskussion mellem landene, mep’erne og Europa-Kommissionen.

Hvis forhandlingerne går vel, kan forslaget vedtages inden jul. Herfra har medlemslande typisk halvandet til to år til at implementere lovgivningen.