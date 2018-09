'Morgåden' forbliver uløst: Flimrebog lykkes aldrig med at fremkalde et kvindeportræt med faste konturer. Det er dens pointe, men også dens svaghed Niels Fredrik Dahl er god til at skrive, så grunden under både romanpersonerne og læseren gynger. Faren er, at der går flimmer i fortællingen.

FOR ABONNENTER Ha! 'Mor om natten' – det lyder jo som en parodisk krimititel 'Mor(d) om natten'. Men der er ikke megen parodisk humor i Niels Fredrik Dahls mor-bog. Til gengæld er der rigtig meget mor og nat og en lille bitte sidehistorie om en kriminalroman, forfatterjeget pønser på at skrive for at få sin emsige hustru, der selv er succesrig forfatter, til at holde kæft: