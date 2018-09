Katrine Marie Guldager: »Kan verden overhovedet reddes? Jeg tror det ikke«

I sin klumme sidste uge skrev Svend Brinkmann om det sørgelige i, at vi i Vesten ikke længere kan forestille os en fremtid uden kapitalismen. Og det er da også virkelig svært – med det 20. århundredes socialismeforsøg in mente – at drømme om planøkonomi.

Men hvad skete der egentlig med os, da Muren faldt? Var det ikke kapitalismens endelige sejr? Og skulle det ikke have gjort os glade, at det var vores system, der vandt?

I en kronik af Clement Kjersgaard for nylig beskrev han udviklingen i Vesten fra 1945 til i dag. I 1945 var historien blevet nulstillet, og med to verdenskrige i bagagen var man godt klar over, at det moderne samfund ikke var nogen garanti mod sammenbrud og ondskab.

Måske er det ikke tilfældigt, at ordet selvfed optræder første gang i 1997?

I efterkrigstiden hed det politiske projekt, at Vesteuropa skulle genopbygges. Tvivlen var, som også Per Stig Møller engang beskrev det, en europæisk kerneværdi. Vi kunne ikke skyde skylden for de to verdenskrige på andre: Måske ville den næste krig komme fra os selv?

Det gav en mentalitet, hvor vi måtte overvinde det onde og det destruktive i os selv, og måske netop sådan blev fremskridtstroen og fremskridtshåbet stærkt.

I 1989 skete der så det store kulturhistoriske skifte, at vores umiddelbare fjende, Østblokken, forsvandt, og den europæiske mentalitet, som tidligere havde være præget af skepsis, også over for os selv, blev nu mere hoverende: Se, vi havde ret. Se, hvor meget bedre vi er.

Det er ikke, fordi der er nogen grund til at begræde Østblokkens fald, men måske har det været godt, at vi som (vest)europæere har kunnet definere os ud fra et modbillede. Ellers risikerer man at blive lidt for sejrssikker. Lidt for selvglad. Man behøver ikke længere at gøre sig umage. Man bliver doven.

Og dovenskab er vel præcis det, der er sket for det danske engagement i verden. Selvfølgelig findes engagementet stadig på individniveau. Vi samler ind, vi har sponsorbørn i Afrika, og vi sender sms’ er til Røde Kors.

Men vi er ikke længere dem, der går forrest med for eksempel ulandsbistand, vi tager ikke engang kvoteflygtninge længere. Flertallet af os er indforstået med, at det skal være sådan. Hvis man, som jeg gjorde for nylig, skriver noget, der skal fremme de humanistiske værdier, risikerer man at få kommentaren: Åh, ja, endnu én, der vil redde verden.

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været til demonstration, hvornår jeg sidst har været overbevist om, at jeg kan være med til at vende verdens gang

Det er ikke, fordi jeg ikke forstår, at man kan blive træt af at høre på naive forestillinger om, hvordan vi kan redde verden.

For nylig hørte jeg for eksempel en forfatter sige, at vi må fremme empatien, og det går jeg helt ind for. Men gælder det også empatien med kriminelle, svindlere og gale præsidenter? Det håber jeg ikke.

Og kan verden overhovedet reddes? Jeg tror det ikke. Men meget kan gøres bedre, og det er, som om det gode er blevet suspekt. Som om flertallet af os har opgivet at trække os ud af det ondes kløer. Vi har placeret det onde i omverdenen, ikke i os selv, og det driver os ikke fremad, kun tilbage.

Ingen tror på, at vi kan leve på nogen som helst anden måde, end vi gør nu, heller ikke mig selv.

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været til demonstration, hvornår jeg sidst har været overbevist om, at jeg kan være med til at vende verdens gang.