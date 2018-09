Det populære computerspil ' Fortnite' udløser britiske skilsmisser Ifølge ny opgørelse er det populære spil Fortnite skyld i omkring 5 procent af årets britiske skilsmisser.

Umiddelbart lyder det ikke vanvittigt, at man kan blive skilt, hvis man skyder omkring sig som en gal. At det også gælder, når det er i et onlinespil, man skyder, er mere overraskende, men det er angiveligt tilfældet med det populære skydespil Fortnite:

Ifølge en britisk hjemmeside for par, der søger information om skilsmisse, Divorce Online, skulle Fortnite nu være så voldsom en ægteskabelig tricker, at spillet står som årsag til 5 procent af alle britiske skilsmissesager i 2018.

Diverse nyhedsmedier har citeret opgørelsen, men selv om Fortnite globalt set er en kæmpesucces, hører det med, at spillet hverken figurerer som eneste eller hovedårsag til de ødelagte ægteskaber. Spillet optræder på linje med andre spil og andre digitale festligheder, så der kan banalt være tale om ægtefæller, som bare i det hele taget glemmer at løfte hovedet fra de digitale platforme.

Gamespot.com foreslår, at også partnerens eventuelle netjagt efter pornofilm kan spille ind.

Den uromantiske nyhed kommer, samtidig med at spillere over hele verden plaffer løs for at blive færdig med udfordringerne, inden en ny version ned nye opgaver og features kommer. Men tag lige kæresten med på råd ...