4 citater

fra Spike Lee

»Agent Orange, vågn nu op! Vågn op, for helvede. Han er en mand, der står for had og vold, og man kan ikke stole på, at han vil træffe en moralsk rigtig beslutning. Vi kan ikke bare sidde og ikke sige noget. Han er på den forkerte side af historien, og med denne film er vi på den rigtige side af historien«.

(Spike Lee ved pressemødet for ’BlacKkKlansman’ i Cannes i maj 2018)

»Den nemmeste måde at affærdige mit livsværk på, især den del af det, der drejer sig om racisme, er ved at kalde mig racist. Derfor har mit arbejde ingen værdi, for hvordan kan han tale om racisme, når han selv er racist? Du kender alle de gamle tricks. Men folk kan tænke selv, de falder ikke for det lort«.

(Interview i Film Threat)

»Hvordan skulle en sort person ikke være vildt optaget af race, når hans forfædre blev stjålet fra Moder Afrika og bragt herover for at bygge dette land op? Jeg finder det meget ... morsomt, når folk siger: Hvorfor er I sorte så vrede, eller rasende, eller ophidsede? Jeg synes, at når man sætter det i historisk kontekst med alt det lort, der er sket med os, er vi ret rolige!«.

(Officemagazine)

Andy Warhol: »Hvem ville være din drømmedate?«.

Spike Lee: »Jeg er gift! Men jeg ville invitere Marlon Brando, Malcolm X, John Coltrane og Frank Sinatra ud«.

(Interview Magazine)

