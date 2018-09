Filosoffens fornuftige ord om den ideelle kærlighed er sande og smukke. Men også en smule kedelige Søren Gosvig funderer over, hvad der er vigtigst: næstekærlighed, erotik eller venskab. Måske smelter de sammen under hatten kærlighed.

Når man udtaler sig om kærlighed, bør man vistnok inkludere sig selv, så det mærkes. Det er der stadig nogen, der ikke vil/kan, men de trækker heller ikke overskrifter. Særlig ikke, hvis man fornemmer en, om jeg så må sige, gennemsnitlig normal kærlighedsudvikling. Gud, hvor jeg kender det!

Boganmeldelse









Søren Gosvig Olesen: En lille bog om kærligheden. Akademisk Forlag, 180 sider, 249 kroner. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Filosoffen Søren Gosvig Olesen er blandt dem, der distancerer sig og skriver om, ikke om sig selv. Meget behageligt, og obs – også en lille smule kedeligt. Mønstre og figurer, mange citater af Platon, Ovid, Erich Fromm (’Kunsten at elske’), Emma Gad, Søren Kierkegaard, Montaigne, Denis de Rougemont, men da også Foucault og Derrida. Stort repertoire, grundig læsning, en aforismesamling, man kan have i baghånden.

Det er udmærket, helt igennem fornuftigt og anbefalelsesværdigt!

Han omtaler tre former for kærlighed: agapæ, den græske betegnelse for næstekærlighed, eros, den erotiske kærlighed, og filia, den venskabelige. Og så vidt jeg forstår, er det hans primære hensigt at vise, at de tre typer kærlighed smelter sammen, at de ikke er så forskellige endda. Man kan være lidenskabelig i sit venskab, medmenneskelig i sit begær, erotisk optaget af sin næste. Vist så – og udmærket at få det på tryk.

Så følger en lang række eksempler på disse kærligheder: lidenskab, kærlighedssorg, parforhold, ægteskab, sex, børn, jalousi, skilsmisse og til sidst: en lang nekrolog over en mistet ven. Det er her, Gosvig Olesen folder sig ud i noget personligt og går fra ’man’ til ’mig’. Min ven!

Det må være, fordi han synes, det er filia, venskabet, som er vigtigst af alt. En god og vigtig pointe – men afsnittet er desværre lidt klægt; ville man selv være ven med denne filosoferende læge, han mødte engang, og som efterlod ham en kasse ditten og datten med påskriften ’Blessings’?

Jeg tror det ikke! Men kærlighed i venskab er så enkelt: Fordi du er dig, og jeg er mig. Vidt forskellige og dog livslangt venskab. Kunne vi ikke få forudsætningerne lidt mere detaljeret og reflekteret fremstillet? Man sidder og bliver træt i kirken over den smukke nekrolog.

Jamen, jeg var jo så begejstret for bogen, lige da jeg begyndte. Aforismer og kloge kommentarer er lige mit guf! Jeg kan godt lide den gennemfornuftige og fortrøstningsfulde lille bog, inklusive de naive figurer 1a-4c i afsnittet om parforhold. Og så videre. Hele bogen efterlader mig i tvivl. Hvad er det, jeg får at vide, som jeg ikke vidste i forvejen – og ikke kunne praktisere?

Kan jeg nu? Det er et sent spørgsmål. Gosvig er på mange måder god – dvs. fornuftig – men noget skriger til Himlen, noget raser mod Helvede, lidenskab er noteret, men ikke formidlet.

So sorry, Gosvig, try again.