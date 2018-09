Næste uges kultur: På sit seksogtyvende album kaster den ultimative glitterdronning Cher sig ud i coversange med Abba

FILM

CPH PIX filmfestival. Fra 27. sept.

Fra næste uge går 10. udgave af CPH PIX i luften med film, talks, events og koncerter. Der er åbningsgalla 26. sept. med Lars von Triers seriemorderthriller ’The House That Jack Built’ med Matt Dillon som Jack. Filmen blev vist ved dette års Cannes-festival, hvor Kim Skotte så den: »Trods kvalmende indslag er humoren det dominerende tonefald i filmen, hvor provokatøren Trier overstråler kunstneren af samme navn«. Fire hjerter. (theil)

BEAT

Cher: Dancing Queen. (Abba Covers). Ude 28. sept.

Cher er den ultimative glitterdronning, og det er ikke så mærkeligt, at hun på sit seksogtyvende album kaster sig ud i et coveralbum med Abba-sange. Hun fandt på ideen efter at have medvirket i publikumssuccesen ’Mamma Mia! Here We Go Again’, hvor hun fortolkede Abba-hits som ’Fernando’ og ’Super Trouper’. Cher er Abba-fan og så selv Broadwaystykket’ Mamma Mia’ hele tre gange. (loo)

KLASSISK

Figura Ensemble og Signe Asmussen. Koncertkirken. 24. sept.

Kan man skrive ny kompositionsmusik om den kolde krig, spioner og isolationsfængsling? Den danske komponist Nicolai Worsaae har gjort det, og i morgen aften kan man opleve resultatet i Koncertkirken på Nørrebro, hvor det danske avantgarde-ensemble Figura i år fejrer 25-års fødselsdag med en stribe koncerter.

Sangeren Signe Asmussen står bag mikrofonen, når Worsaas ’Wesenheit ab Wesenheit’ og ’WaWV’ bliver opført med baggrund i digtsamlingen ’Isolationsdigte’ af den østtyske spion Jörg Meyer. Under den kolde krig spionerede han for DDR mod Danmark, men blev opdaget og isolationsfængslet i næsten et år. I fængslet skrev han digtene om det lille univers, som ens celle udgør, når man er der 23 timer i døgnet, og om de psykiske tilstande, der kan opstå efter lang tids isolation: skizofreni og angst. (tm)

COMEDY

Nostalgi er ikke, hvad det har været. Cafe Liva. Premiere 27. sept.

Det er et helt halvt århundrede siden, entertaineren Eddie Skoller, som dengang var ’folkesanger’, lod sardinen svømme i Middelhavet på indtil flere sprog og vadede ind i danskernes hjerter. Her vandt han op gennem 1980’erne og 1980’erne en plads som folkekær komiker og skønsanger, og der er ikke mange fra generationerne født før 1970, som ikke kan synge med på den amerikanskdanske krøltops version af ’What Did You Learn In School Today’ eller ’På forsiden af Søndags-B.T.’, og flertallet af vort lands lidt ældre indbyggere ved udmærket også, at Hugo var hans ven, og nu er han det igen, men indimellem var han det nu også.

I anledning af jubilæet træder Skoller frem for publikum i en sammenhæng, der minder om den, han i sin tid debuterede på i Tivolis Vise Vers Huset, nemlig på Livas intime undervandsscene. En mand, en stol og en guitar. Det kræver sin mand. Men en sådan mand er Eddie Skoller. (palle)

DESIGN

Eventyrdronningen. Amalienborgmuseet. Åbner 27. sept.

Når dronning Margrethe ikke er dronning, slår hun sig løs som kunstner. Det er der igennem årene kommet et væld af kostumer, scenografier og tegninger ud af, som nu kan opleves på Amalienborgmuseet i Christian VIII’s Palæ. Siden 1980’erne har dronning Margrethe arbejdet med scenografier til Det Kongelige Teater og Tivolis Pantomimeteater, og på udstillingen kan man følge tilblivelsen af hendes kostumer igennem et væld af såkaldte découpager, skitser, billeder og færdige kostumer. Og hvis man ønsker at gå i dronningens kreative fodspor, kan man selv få lov at folde papirhatte efter dronningens opskrift.

Udstillingen er tilrettelagt af Amalienborgs kurator, Elisabeth von Buchwald, og designeren Shane Brox, der efter sigende har forvandlet de gyldne sale til eventyrlandskaber i heftige farver. (hedebo)