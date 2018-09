Kongen af Als: En af Danmarks absolut rigeste mænd fylder rundt Bestyrelsesformand for Danfoss, Jørgen Mads Clausen, har i dén grad sat sit præg på udviklingen i området ved Sønderborg og Alssund. Søndag fylder han 70 år.

Det er længe siden, Dybbøl Mølle malede helt ad helvede til. Faktisk er det forbløffende, hvor meget der er sket med området ved Sønderborg og Alssund, siden spritbådene til Tyskland havde deres storhedstid i sidste årtusind.

I dag er den sønderjyske købstad med egen universitetscampus og havnefront knap til at kende.

En væsentlig del af forklaringen ligger hos Jørgen Mads Clausen, der fylder 70 søndag 23. september. Som administrerende direktør indtil 2008 og nuværende bestyrelsesformand for Danfoss-koncernen, har han i dén grad sat sit præg på egnens udvikling gennem forskellige familiefonde.

Men mr. Danfoss har også råd til det og hører til Danmarks absolut rigeste mænd. Det er lige før, at kammerherren af egen lomme kan betale for den bro mellem Als og Fyn, som han arbejder hårdt på at få realiseret senest i 2030’erne. Men det kommer trods alt ikke på tale.

»Det er en offentlig sag og ikke en sag for os«, sagde Jørgen Mads Clausen for nylig om den mulige fast forbindelse til rundt regnet 20 milliarder kroner.

Ligesom man ikke kan sige Billund uden at nævne Lego og Kirk-familien, er Als uløseligt forbundet med Clausen-dynastiet, der i 1933 grundlagde Danfoss og gjorde det til en førende global industrivirksomhed inden for termostater og varmeregulering med nu 26.000 ansatte og en omsætning på over 40 milliarder kroner i 100 lande.

Det var Jørgen Mads Clausens far, Mads Clausen, der oprindelig skabte foretagendet hjemme på forældrenes gård i Nordborg, hvor Danfoss den dag i dag har sit hovedkvarter med tilhørende videnskabelig oplevelsespark for børn og unge.

Faderen døde allerede i 1966, og der skulle gå 30 år, før den ingeniøruddannede søn var klar til at tage over som koncernens øverste leder. Moderen, Bitten Clausen – kendt som ’dronningen af Als’ – havde sine tvivl om, hvorvidt sønnen kunne magte opgaven og tåle rampelyset. Inden sin død i 2016 i en alder af 103 år udtalte hun, at det var en tung arv at løfte, og at Jørgen Mads Clausen »følte sig ilde tilpas, bare han skulle tale i en forsamling«.

Men det lykkedes ham alligevel at stige i graderne hos udvikleren af radiatortermostaten og tage aktivt del i samfundsdebatten. Til tider med nogle lovlig bramfri udtalelser om emner som kønskvotering. Han har omtalt sig selv som »for ærlig og meget lidt beregnende«.

Jørgen Mads Clausen beskrives som en idérig og omgængelig leder uden stort til fælles med de moderne ceo-typer, der dyrker ironman i deres sparsomme fritid. Fra sin far arvede Jørgen Mads Clausen sin lidenskab for naturvidenskab og teknik, hvilket efterlod sig spor i gulvtæppet i barndomshjemmet.

»Jeg fik både ’Den lille radiomekaniker’ og ’Den lille fysiker’. Min far var selvsagt meget væk, men når han var der, var han der for os. Vi legede sammen. Byggede små modeller med kobbertråd, pærer og batterier og fik det til at fungere«, sagde Jørgen Mads Clausen engang til JydskeVestkysten, hvor han også fortalte, at »for mig er der ingen Gud eller Allah«:

»Vi kan se uendelig langt ud i rummet og ind i klodens center uden at kunne konstatere noget gudeligt. Men tro kan flytte bjerge«.

Meningen med livet er ifølge Jørgen Mads Clausen er gøre mest mulig nytte, og gennem de seneste år har bestyrelsesformanden for Danfoss været levende optaget af klimasagen, der vel at mærke også er en vigtig del af koncernens forretningsområde.