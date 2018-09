Mozart klippet over og dyppet i fløde: Anmeldere er i chok over fuldstændig hvid udgave af berømt stykke I første akt har instruktøren klippet al dialog ud af 'Tryllefløjten', der havde premiere i Bruxelles i denne uge.

I sommer i Salzburg havde han sat Salome til at vade barfodet rundt i et bassin med mælk, inden hun skulle bakse med det afskårne hoved af en sort hingst. Forestillingens visuelle effekter var så stærke, at instruktøren Romeo Castelluccis iscenesættelse af Strauss’ højspændte operadrama om teenageprinsessen, der forlanger Johannes Døbers hoved på et fad, blev sommerens mest omtalte oplevelse ved Salzburgfestspillene.

I Bruxelles, hvor man på La Monnaie-operaen fra tirsdag i denne uge har kunnet opleve Castelluccis bud på ’Tryllefløjten’, er der nærmest oprør. Ikke fordi anmelderne ikke kan lide forestillingen. De er bare i chok, skriver avisen De Morgen, der kalder den »en intens opdatering af Mozart.«

Den flamsksprogede avis mener, at det, Romeo Castellucci tilbyder, slet ikke kan kaldes en fortolkning i traditionel forstand. »Det er en række billeder, situationer og symboler, der illustrerer ideologien bag Mozarts musik«.

Men Castellucci er kendt for at chokere, og han er gået radikalt til værks. I første akt har han klippet al den talte dialog ud af Mozarts eventyragtige syngespil om en prins og en fuglefænger, der skal vinde deres udkårne ved at bestå en række prøver hos en mystisk ypperstepræst.

Det har fået det franske kulturmagasin Télérama til at konstatere, at hvis man ikke kender operaen i forvejen, forstår man overhovedet ikke, hvad den går ud på. »Romeo har skabt Castellucci i stedet for Mozart,« skriver de.

»Ud over Nattens Dronning er alle medvirkende splittet op i flere personer og ser mere ud som dukker iklædt 1700-talsmode«. Resultatet er »bølgende hvide malerier«, hedder det med henvisning til forestillingens såkaldte »algoritmiske arkitektur«, der er skabt af arkitekten Michael Hansmeyer.

Blinde og forbrændte mennesker

Anden lektion begynder til gengæld, så snart pausen er slut, og figurerne er kommet ind i Sarastros rige, forklarer Schweiz’ store avis, Neue Zürcher Zeitung. Nu er rokokokostumerne som blæst væk og erstattet af kedeldragter.

»Alt er med ét blevet trist og koldt«, og der bliver talt mere, end der bliver sunget, mens fem blinde kvinder og fem forbrændte mænd fortæller deres historie. Det sker til gengæld i form af helt nyskrevet tekst leveret af instruktørens søster Claudia Castellucci.

Romeo Castellucci har forklaret, at tilskueren skal være rystet. Han mener ikke, der er grund til at vise det, publikum selv kan forestille sig. Det har ført til, at man nu og frem til begyndelsen af oktober i Bruxelles kan opleve ’Tryllefløjten’ klippet over på midten og dyppet i fløde.