Youtubernes prisuddeling: Guldtuben bød på videoer om seksualitet, unge influencers og en brandalarm, der afbrød showet Guldtuben er en stor prisudelingsfest, der hylder Danmarks youtubere og influencers. Hvert år bliver det større, og i år havde mere end 12.000 fans købt billet til showet i Royal Arena.

»I dag offentliggjorde jeg på min Instagram, at jeg er til fyre. Det har været hårdt at beslutte, om jeg skulle dele det med folk. Så lige nu sætter jeg mig bare ned og filmer, for det har jeg faktisk mest brug for«.

Sådan starter Fredrik Trudslevs youtubevideo om at springe ud som homoseksuel, der har knap en kvart million visninger. Han har været youtuber i et år og vandt prisen for 'Årets video' til awardshowet Guldtuben, der lørdag aften blev holdt i Royal Arena. Andre nominerede videoer i kategorien handlede om at flytte hjemmefra, at være på Roskilde Festival og om at lave sin egen VM-støttesang til Danmark.

»Fuck hvor er det sindssygt, at jeg kan vinde en pris for at være mig selv og sige, at jeg er anderledes«, siger en berørt Fredrik Trudslev, da han modtager guldstatuetten. Udover årets video bliver der uddelt priser i kategorier som årets humor, årets visuelle udtryk, årets vlogger og årets budskab.

Takketaler bliver også selfie-filmet

I Royal Arena bliver Danmarks største youtubere og influencers hyldet med et awardshow for fjerde år i træk. Showet er udsolgt, og 12.000 tilskuere er mødt op for at overvære prisuddelingen til de forskellige influencers.

»Aftenen handler om at fejre youtuberne. Hvis ikke I havde givet os alle jeres likes og subscribes, ville vi lige nu være ved at tage en uddannelse, så vi kunne blive en vigtig del af samfundet«, siger Rasmus Brohave, da han åbner showet. Han er selv youtuber og en af medværterne på årets prisuddeling.

For fire år siden havde Guldtuben 544 publikummer på Bremen i København. Året efter blev det holdt på Det Kongelige Teater og sidste år var 91.00 samlet i Royal Arena. I år er Guldtuben vokset endnu større.

I Royal Arena filmer de fleste tilskuere showet med deres telefoner. Årets Vlogger går til en youtuber ved navn Futte, der filmer sin takketale med et kamera - så han kan lægge den på youtube senere. Unge fans har ventet i flere timer op til showstart for at få en selfie med et af deres youtube-forbilleder.

Afbrudt af brand

Under prisuddelingen til Årets Teamwork går brandalarmen, og Royal Arena må evakueres.

»Folk begynder at forlade salen, fordi en brandalarm er gået. Jeg skal lige høre, om det også gælder mig?«, spørger Rasmus Brohave, da brandalarmen går, og han tilføjer: »Det gør det, så det var alt for guldtuben 2018 indtil videre«.

Evakueringen varer dog kun få minutter, og showet er hurtigt oppe og køre igen.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Publikum måtte evakueres under Guldtuben i Royal Arena. Efter få minutter kunne showet dog genoptages.

»Der skete dét at der gik ild i nogle popcorn. Men alt er under kontrol nu«, siger Rasmus Brohave, da livesendingen genoptager. Under showet spiller kunstnere som Christopher, Bro og forhenværende Gulddreng, der nu optræder som Malte Ebert for første gang på live-tv.

Fælles for mange af de nominerede youtubere, er, at de har kameraet tændt og filmer størstedelen af deres liv til deres Youtube-kanaler og sociale medier. Derfor handler videoerne om alt fra livestreaming af computerspil og beautytips til seksualitet, mobning og familierelationer.

Til sidst bliver hovedprisen 'Årets videoskaber' uddelt til den største youtuber i Danmark. For andet år i træk vinder 21-årige Alexander Husum, der har mere end 335.000 følgere på sin Youtube-kanal. Han er kendt for sine altid energiske videoer, der blandt andet går ud på at lave forskellige 'pranks'.

»Jeg prøver altid at putte ekstra effort i min content. Der kommer snart en kæmpe stor nyhed på min kanal«, siger han i sin takketale, mens de andre youtubere filmer ham fra nomineringsloungen.

Guldtuben er arrangeret af Splay Networks, som er Nordens største digitale mediehus på de sociale medier. I ugerne op til kan fans selv nominere og stemme på de youtubere, de synes skal vinde.