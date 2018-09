Dansk krigsskib skal have sit helt eget museum ... i Sverige ’Gribshunden’ brændte i 1495, men er det bedst bevarede skibsvrag fra 1400-tallet. Nu skal det danske skib være international turistattraktion i svenske Ronneby.

En sommerdag i 1495 brød det store danske krigsskib ’Gribshunden’ i brand. Det var på vej mod Kalmar i Sverige og havde ankret op i Ekösund uden for Ronneby, der dengang i den sene middelalder var en vigtig handelsby.

Der var omkring 150 besætningsmedlemmer om bord, og de druknede næsten alle.

Nu, mere end 500 år senere, har kommunalbestyrelsen i svenske Ronneby besluttet at bygge et museum, hvor ’Gribshunden’ bliver hovedattraktionen sammen med en guld- og bronzeskat fra vikingetiden.

Det er et af verdens vigtigste vrag Jon Adams, professor, universitetet i Southampton

I første omgang oprettes et projektkontor, der både skal udvikle museumskonceptet og støtte det fortsatte forskningsarbejde om krigsskibet, der var flagskib for den danske kong Hans (1455-1513, konge fra 1481).

»Der har været så stor international opmærksomhed om ’Gribshunden’, at jeg er sikker på, at det vil vise sig at være en stor gevinst for Ronneby«, siger Roger Fredriksson, der er formand for kommunalbestyrelsen i Ronneby Kommun.

Den store internationale interesse skyldes, at ’Gribshunden’ er verdens bedst bevarede skibsvrag fra 1400-tallet.

Fakta Kongens flagskib Krigsskibet ’Gribshunden’ var med en længde på 35 meter, en bredde på 12 og en dybdegang på 7,5 den tids største krigsskibstype. Skibet skulle føre ’kanonbådspolitik’ ved et møde i Kalmar for at holde sammen på unionen af Danmark, Norge og Sverige. Galionsfiguren er ved at blive konserveret på Nationalmuseet og udstilles i første omgang på Blekinge Museum i Karlskrona.

Det er ligesom Christoffer Columbus’ ikke længere bevarede skibe ’Santa Maria’, ’Niña’ og ’Pinta’ kravelbygget – det vil sige, at skroget er bygget af langsgående planker, der ligger kant mod kant. I modsætning til for eksempel vikingeskibene, der var klinkbyggede.

Kong Hans var ved et tilfælde ikke selv om bord, men var vidne til den eksplosionsagtige brand fra et mindre fartøj, fremgår det af samtidige beskrivelser.

Kilderne, den svenske krønike ’Sturekrönikan’ og to tyske krøniker, beretter om branden, der kom kong Hans’ bestræbelser på at opretholde Kalmarunionen helt på tværs, uden at oplyse skibets nøjagtige position.

Vraget blev helt tilfældigt fundet af lokale sportsdykkere i 1970’erne.

»Først anede de ikke, hvad det var. Der er jo titusindvis af skibsvrag på bunden af Østersøen«, siger Siiri Irskog fra Blekinge Museum i Karlskrona, der indtil det ny museum i Ronneby står klar, opbevarer og viser fund fra ’Gribshunden’.

»Men da de senere fandt en kanonlavet og andre dele fra et krigsskib, blev man omkring år 2000 klar over, at det kunne være vraget af ’Gribshunden’, der var datidens største og kraftigste krigsskib. Det viste senere dendrologiske undersøgelser så også«.

Marinarkæologer har i årenes løb bjærget ni kanonlavetter, våben, et gangspil, knogler, glas, pile til armbrøster, en ringbrynje og ikke mindst – i august 2015 – galionsfiguren, der er 3,5 meter lang og vejer 250 kg.

Figuren, der har et drabeligt åbent krokodilleagtigt gab, befinder sig i øjeblikket på Nationalmuseets konserveringsafdeling i Brede.

Når arbejdet her er slut til næste år, kommer den straks på en åben magasinudstilling i Karlskrona.

Ganske vist brændte det danske krigsskib, men de dele, der gik til bunds på 10 meter vand ved Ronneby, er velbevarede.