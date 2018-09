Kina lagde massivt pres på dansk filmfestival: Ai Weiwei må ikke vinde pris! Ambassaden meddelte CPH:DOX i 2013, at kunstneren Ai WeiWei ikke måtte vinde festivalens hovedpris, viser aktindsigt som Radio24syv har fået.

Det er åbenbart ikke kun den eksilkinesiske dansetrup Shen Yun, kineserne forsøger at forhindre i at komme til Danmark.

Da filmfestivalen CPH:DOX i 2013 havde en række kinesiske film på programmet, truede Kina festivalen med, at filmene kunne skade handelssamarbejdet mellem Danmark og Kina, fortæller den daværende direktør i fonden bag festivalen, Lars Hermann, til Radio24syv.

Ifølge Lars Hermann forklarede den kinesiske ambassade, at det ville være »yderst uheldigt«, hvis festivalen viste de kinesiske film. Og ambassaden bad så om et møde med festivallederen.

Lars Hermann fik besøg af den fungerende chargé d'affaires, som fortalte ham om det gode dansk-kinesiske forhold op gennem tiden og om det forestående dronningebesøg i Kina.

»Det er jo diplomater, så de siger ikke direkte, hvilke konsekvenser det ville have, hvis vi ikke makkede ret, men når den øverste chef for ambassaden bruger en time på at fortælle mig om det gode forhold mellem Danmark og Kina, fik det mig til at tænke, at han truer med at skade danske handelsforhold i Kina, og han truer med at aflyse Dronningens besøg i Kina. Jeg kunne ikke vide, om han ville føre de trusler ud i livet, eller om han havde evnen til det, men det var det, der var på spil«, siger Lars Hermann til Radio24syv.

Stop Ai Weiwei

Sagen involverede både Kulturministeriet og Udenrigsministeriet, viser den aktindsigt i sagen, Radio24syv har fået.

Kina krævede, at CPH:DOX ikke tillod, at den kinesiske kunstner Ai Weiwei vandt festivalens hovedpris med sin film 'Stay Home'. Det fremgår af en mail fra Lars Hermann til Kulturministeriet.

Aktindsigten viser også, at Danmark ikke bøjede sig. En kontorchef i Kulturministeriet tog et møde med den kinesiske kulturattaché, hvor hun gjorde det klart, at Kinas fremfærd var uacceptabel og i strid dansk lovgivning om ytringsfrihed og censur.

»Jeg understregede, at grundlovens §77 betyder, at det ville være ulovligt, men også meget politisk problematisk for et dansk kulturministerium at blande sig i CPH:DOX's programlægning endsige i en faglig jurys bedømmelse af konkurrencefilmene. Det forstod han faktisk godt«, skrev kontorchefen i sit referat fra mødet den 6. november 2013.

Men på mødet understregede kulturattachéen alligevel igen, at det værste for Kina ville være, hvis Ai Weiweis film vandt hovedprisen.

Ai Weiwei, der er den mest kendte nulevende kinesiske kunstner, har siddet i husarrest i sit hjemland i en længere periode, men fik lov til at rejse i 2015. Siden har han boet i Berlin.

Og den kinesiske kunstner vandt ikke hovedprisen, det gjorde derimod den algeriske filminstruktør Narimane Mari for debutfilmen 'Bloody Beans'.

Samfundsnedbrydende dansetrup

Det er ikke første gang, Kina blander sig, når det handler om kinesisk kultur i Danmark. Det er især den eksilkinesiske dansetrup Shen Yun, som Kina har forsøgt at stoppe i Danmark.

Da Musikhuset i april 2016 viste Shen Yuns forestilling to dage i træk, var det på trods af massive protester fra kineserne.

Den kinesiske ambassade havde forud for de to forestillinger advaret Musikhuset om, at Shen Yun var et redskab for den amerikansk-kinesiske Falon Gong-bevægelse, der var en »samfundsnedbrydende kult«. Falun Gong har været forbudt i Kina siden 1999.

I et brev til Musikhuset, som Politiken fik adgang til, skrev ambassaden, at Falun Gong forsøger, at »underminere« forholdet mellem Kina og Danmark. Ambassaden opfordrede Musikhuset til at holde sig væk fra Shen Yun.

Dansetruppen, der turnerer over hele verden, har i en årrække forgæves forsøgt at få lov til at leje Det Kongelige Teater. Men teatret har gang på gang afvist dansetruppen.