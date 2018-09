Bill Cosbys dom bliver både brugt som symbol på MeToos og racismens sejr

FAKTA

Bill Cosbys retssag

I 2005 anmeldte Andrea Constand Bill Cosby til politiet for et overgreb i 2004. Komikeren sagde, at Constand havde givet samtykke til deres samleje. I 2006 endte sagen i et forlig, hvor Cosby betalte Andrea Constand over 19 mio. kroner for at droppe anklagerne.

I 2015 blev Bill Cosby anklaget for at have begået overgreb mod Andrea Constand, efter at sagen genåbnes. I 2017 kan de 12 medlemmer af juryen ikke enes om en afgørelse, og sagen må gå om.

I april i år blev Cosby dømt for tre forbrydelser i sagen, der nu både involverede Andrea Constand og to andre. Blandt andet blev komikeren dømt for at have bedøvet og voldtaget Constand.

Tirsdag blev Bill Cosbys afsoning sat til mellem 3 og 10 år, men hans advokater forventes at anke dommen. Han blev ført direkte til statsfængslet SCI Phoenix.

Vis mere