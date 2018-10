Katrine Marie Guldager: Hvis du som mig har børn under 15, er du nødt til at forholde dig til, hvor meget eller hvor lidt de ser skærm

Engang da jeg underholdt min mor med nogle af de ting, som jeg syntes var mindre heldige ved at vokse op i et bofælleskab i 70’erne, svarede hun tørt: Jamen, sådan var tiden.

Og hun havde ret. Det var den. Min mor og far var unge og gled nok lidt mere ukritisk ind i hele 70’er-strømningen, end de havde gjort, hvis de var lidt ældre.

Og problemet med tiden er jo ofte, at man ikke rigtig kan se den før langt senere. Ligesom når en mor får den geniale idé at kalde sin søn Kaj eller Bertram, og så i vuggestuen opdager, at det hedder alle de andre søreme også. Tidsånden er noget, vi reagerer på, nærmest uden at være bevidste om det.

Alligevel synes jeg, man skal gøre sig umage med at tage et personligt ansvar og ikke blindt lade sig forføre af tidsånden. Tidsånden kan hurtigt blive en dårlig undskyldning, en ansvarsfralæggelse.

Tag nu bare spørgsmålet om skærme. Her er der virkelig behov for, at du som moderne menneske tager et personligt standpunkt og ikke bare er et bevidstløst medlem af flokken.

Hvis du har børn under 15, er du nødt til at forholde dig til, hvor meget eller hvor lidt dit barn ser skærm. Undersøgelser viser, at børn bliver dårligere til at fordybe sig, hvis der er for meget iPad ind over. Det gør du også selv. Andre undersøgelser viser, at man husker en bog bedre, hvis den er af papir.

Dine børn lærer jo i øvrigt af dig, så hvis du hver 10. minut hiver en telefon op ad lommen, fordi du lige skal tjekke et eller andet, google et eller andet, like noget fjerde, så er du godt i gang med at lære dit barn, at al hjerneaktivitet og menneskelig samtale skal afbrydes hver 10. minut.

Ikke nok med det, du er også en omvandrende illustration af, hvordan en narkoman har det med sit stof. Hvis ikke du kan få dit stof nu, bliver du rasende, sur og frustreret. Så væk med den rolige, rummelige forældrefigur og ind med narkomanen. Det er noget, du er nødt til at tage stilling til.

Selvfølgelig er der en verden uden for hjemmet, som du er nødt til at forholde dig til, og af og til er du nødt til at svare på en sms eller en mail, men at pløje Facebook, så snart man synes, barnet bliver lidt kedeligt at høre på, er næppe særlig selvværdsfremmende for barnet.

Vil du gerne give barnet et rum, hvor det bliver lyttet til, set og hørt? Så læg din telefon væk. Hvis du har brug for en pause, så gå et andet sted hen. Luk døren.

Herhjemme har man en halv times iPad hver dag, og min og min mands telefon bliver lagt væk, fra børnene er hentet, til de skal i seng. Jo, man kan være nødt til at hente den for at google et eller andet, tjekke intra eller spørge svigermor, hvornår hun kommer, men den skal ikke hele tiden sidde for enden af hånden og konkurrere med børnene om resterne af deres forældes opmærksomhed.

Det ligger i tidsånden, at vi skal være på og tilgængelige døgnet rundt, men her er helt klart et område, hvor du ikke bagefter kan komme og sige: Det vidste jeg ikke. Det gjorde alle de andre. Det var trods alt dig, der var den voksne

Den skal heller ikke være en støjsender mellem to ægtefæller, der gennem larmen og trætheden og hverdagens tumult prøver at få lidt kontakt med hinanden.

Det ligger i tidsånden, at vi skal være på og tilgængelige døgnet rundt, men her er helt klart et område, hvor du ikke bagefter kan komme og sige: Det vidste jeg ikke. Det gjorde alle de andre. Det var trods alt dig, der var den voksne.

SÅ Når mine børn engang bliver store og på et tidspunkt får lyst til at fortælle mig på, hvilke måder, de syntes, jeg klarede opgaven mindre godt, så håber jeg, at jeg kan sige: Det var sådan, vi valgte at gøre, det fandt vi rigtigt, og det står vi ved. Det var et oplyst valg!

Selv om vi måske også en gang imellem vil ty til: Men det gjorde alle andre.