Kunstnere kalder nye planer for ikonisk atelier for et »hold kæft-bolsje« Efter massiv kritik åbner ejeren af Holckenhus for at indrette færre lejligheder til fordel for kunstneriske fællesarealer i den gamle bygning. Men kunstnerne i ateliererne ser det som et billigt trick for at tilfredsstille politikerne.

Et kunstnerisk fællesrum på 750 kvadratmeter midt i København med udsigt ud over Tivoli, Glyptoteket og Nationalmuseet lyder umiddelbart som noget, der tiltaler enhver med interesse for den udøvende kunst. Netop det lokkende scenarie kan være en mulig løsning på den tvist, der verserer omkring københavnske Holckenhus mellem ejendomsinvestoren 360 North og de kunstnere i bygningen, som frygter, at deres 125 år gamle atelierer i toppen af ejendommen vil blive erstattet af eksklusive taglejligheder.

»Vi har intet problem med at udvide projektet, hvis behovet er dertil. Jeg opfordrer kunstnerne til at komme til os og fortælle, hvad de ønsker, så vi kan arbejde sammen om noget unikt«, siger Nils Jansson, investeringsdirektør i 360 North.

Det er nye toner fra ejendomsinvestoren, der samarbejder tæt med den amerikanske kapitalfond Blackstone, som under sloganet ’Buy it, fix it, sell it’ har investeret over syv milliarder kroner i københavnske ejendomme siden 2017.

Sagen kort Holckenhus Ejendommen blev ved årsskiftet overtaget af 360 North, der vil indrette taglejligheder, hvor der i dag er atelierer. Byggeansøgningen bliver nu revideret efter protester, men 360 North lover ikke, at ateliererne bliver bevaret. Københavns Kommune skal igen tage stilling til sagen, når den nye ansøgning er indsendt.

De seneste måneder har de 11 kunstnere, der arbejder i Holckenhus’ unikke atelierer, kæmpet for at bevare det sted, hvor malere som P.S. Krøyer og Emil Nolde gennem tiden har arbejdet. 17. september skulle Københavns Kommune have taget stilling til 360 Norths plan om at indrette taglejligheder i ateliererne. En plan, som kunstnerne frygter, fordi det vil være et uopretteligt tab af et stykke kulturhistorie, og det vil ifølge kunstnerne være endnu et eksempel på, at kulturlivet i København taber til kapitalismen.

Men politikerne traf ikke nogen beslutning i sidste uge. I stedet sendte de sagen retur til teknik- og miljøforvaltningen, fordi 360 North vil revidere sin ansøgning for »at imødekomme noget af kritikken af projektet«, som forvaltningen skriver i en mail til Politiken.

Hidtil har 360 North kun fortalt Københavns Kommune om planer for et fællesareal på 250 kvadratmeter. Spørger man en af talspersonerne for kunstnerne i Holckenhus, Maria Wandel, er kovendingen med muligheder for et større areal »noget mystisk noget«. Wandel tror mest af alt, at ejendomsinvestoren forsøger at tale kunstnerne efter munden for at overtale politikerne til at give en byggetilladelse.

»De nye meldinger er en slags hold kæft-bolsje til kunstnerne. 360 North får det til at lyde, som om de vil lave noget bedre end det, vi har nu. Men vores sag er at bevare ateliererne og kulturarven, som hører med. Det her er meget hypotetisk, og et fællesatelier er ikke det samme som at bevare det nuværende«, siger hun.

Ifølge investeringsdirektør i 360 North Nils Jansson skyldes sagens seneste drejning, at selskabet i sit hidtidige arbejde med Holckenhus, som de har ejet siden årsskiftet, ikke har været klar over, hvor meget det betød for folk, hvad ejendommen gemte bag de store vinduer i taget:

»Vi erkender, at vi ikke før har kigget på ateliererne, men på ejendommens historie som helhed. Vi er ikke interesserede i at fjerne nogen former for historie fra København. Det har vi taget til efterretning, så nu tilpasser vi projektet, så vi kan lave et område med det bedste lys om til fælles kunstnerisk rum«.

Manglende dialog

Nils Jansson vil ikke fortælle, hvad 360 North konkret har tænkt sig at foretage sig i forhold til den gamle plan.

Ligeledes vil han ikke garantere, at en ny byggeplan sikrer, at de 125 år gamle atelierer bliver bevaret i deres nuværende form. Men han siger, at 360 North på det kunstneriske fællesareal »aldrig vil sætte en skillevæg op, uden at de kunstnere, der skal bruge området, ønsker det«.

Da Politiken senest skrev om Holckenhus forud for mødet i teknik- og miljøudvalget, lød et af atelierbrugernes kritikpunkter, at Blackstone og 360 North ikke havde fortalt dem om byggeplanerne. Det havde kunstnerne fundet ud af via aktindsigt.

Ifølge Nils Jansson har 360 North dog gjort som vanligt i denne slags sager, hvor beboerne først bliver inddraget, efter at selskabet har haft den indledende dialog med kommunen. Jansson ærgrer sig imidlertid over, at kunstnerne ikke har forsøgt at indlede en dialog med 360 North, før sagen endte hos politikerne.

»Det har overrasket mig. Hvis de har noget på hjerte, ville det naturlige være, at vi får fortalt, at de her planer gør ondt. Vi er lydhøre over for de ting«, siger Nils Jansson.

Det glæder Maria Wandel, at 360 North gerne vil i dialog, men hun forstår ikke, hvorfor de først udtrykker det ønske nu:

Vores prioritet er ikke, at få privilegerede kunstnere skal sidde for sig selv på et stort areal, som skal blive ved med at koste, hvad det koster i dag Nils Jansson, investeringsdirektør i 360 North

»De er velkomne til at sende os en tegning af de ændrede planer. Indtil videre forholder vi os til deres gamle plan om at nedlægge de 13 tagatelierer, og det løsningsforslag er vi imod. De ville jo bare have tromlet den her beslutning igennem uden om os, hvis vi ikke havde søgt aktindsigt. Hvis de vitterlig ønskede dialog om arealet, burde de have informeret os i tide«.

Uanset hvordan et eventuelt fælles kunstnerisk areal vil tage sig ud, kommer det næppe til at ligne, hvad der er i dag. For ifølge Nils Jansson er det kun »de privilegerede få«, der har adgang til dem.