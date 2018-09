Kollegerne tager afsked: »Kim Larsen var enormt galant, flabet og charmerende og han bagte jo også på mig« En mand med et stort poetisk projekt. En flab og en flirt. En klippe der rakte lang op over velfærdssamfundet og mindede os om, at man kan tænke og handle stort. Og en rigtig fin fyr med lidt firkantede meninger. Vi har talt med fire mennesker, der kendte Kim Larsen.

Kjartan Arngrim, forsanger i Folkeklubben

»Jeg så ham sidste gang live 24. august, det var hans næstsidste koncert, hvor han sluttede en to timer lang og fuldstændigt formfuldendt og smuk koncert af med 'Som et strejf af en dråbe'. En koncert som også indeholdt en stribe af sangene fra hans seneste plade, som stod om muligt skarpere end hans bagkatalog. Knivskarp vokal, knivskarpt blik, knivskarpt band. Han er bare en enormt stor inspiration og en enormt stor kunstner«.

Kjartan Arngrim fra bandet Folkeklubben. Foto: Jacob Ehrbahn

»Jeg har altid hørt hans musik. Den første koncert, jeg var til, var en Kim Larsen-koncert i 1985. Der er ikke så meget dansk velfærdsmentalitet eller hygge over Kim Larsen. Han er en klippe, der rækker langt op over velfærdssamfundet«.

»Vi andre ligner grå kontormus ved siden af. Og hver gang, jeg selv som sangskriver har været ved at forfalde til åndelig dovenskab, har jeg tænkt over, hvor meget Kim Larsen har præsteret, og hvor meget han stadig præsterede til det sidste. Det synes jeg sgu er ret stærkt, altså«.

»Folk siger, at han er meget dansk. Men det er meget udansk at præstere så meget og være så vild og synge så klart. Det er nok også derfor, vi elskede ham som nation og sørger nu, fordi han mindede os om, at man kunne tænke og handle stort«.

»Hans projekt var hele tiden at skrive den næste store, smukke sang. Folk siger, han skrev simple sange. Det er noget sludder, han skrev kæmpe sange. Det er ikke nogen kunst at skrive en kompliceret sang, men det er rigtig, rigtig svært at skrive en god sang«.

»Jeg har nærmest ikke lyst til at udgive sange og spille koncerter i en verden uden Kim Larsen. Jeg synes ikke, der er noget ved det, når man ikke kan få lov at måle sig med den absolut største«.

»Vi har spillet sammen nogle gange, hvor vi har fået lov at varme op for ham. Mit indtryk var, at han var fuldstændigt fokuseret, inspireret og meget, meget højt begavet. Vi sagde tak for, at vi havde fået lov at varme op for ham. Han svarede, at der var intet at takke for, vi havde spillet godt, og han havde spillet godt, så tingene var, som de skulle være«.

»Nu håber jeg, at folk og medier vil tænke over, hvor meget Kim Larsen har givet os alle sammen og så lade familien sørge i fred«.

Mathilde Bondo, sanger og musiker

»Kim Larsen har betydet meget for Lasse (Helner) og mig. Da vi indspillede Tove Ditlevsens 'Pigesind' i 1975, var jeg en ung pige som kom meget i Gasolin'-miljøet, vi jammede tit sammen og sad og hyggede. Kim Larsen var enormt galant, flabet og charmerende, og han bagte jo også på mig. Det var lidt en sluttet kreds at komme ind i, så da jeg kom med Lasse og sagde, at han var min kæreste, skulle de sådan lige godkende ham. »Åh, hun har komponisten med«, sagde de«.

Musikerparret Lasse Helner og Mathilde Bondo. Foto: Camilla Stephan

»I foråret 1976 var jeg så eneste pige med Gasolin' fire lørdage i træk på DR i udsendelsen 'Østre Gasværk'. Jeg optrådte som Lange Lone, der så sur ud og spillede violin til kendingsnummeret 'Det er en kold tid', og der var virkelig iskoldt på Østre Gasværk. Det var fantastisk, og der blev jeg for alvor sat på Danmarkskortet som ung artist«.

»Jeg har bevaret venskabet med alle gasserne siden, og Willi Jønsson spiller sammen med os på vores kommende produktion. Kim og jeg har heller aldrig mistet taget i hinanden, men vi har ikke set så meget til hinanden, siden han flyttede til Fyn. Men jeg har heldigvis kontakt med hans børn, især de tre han har med Hanne Qvist Larsen fra christianshavner-tiden«.

»Da han flyttede til Fyn, tror jeg, han valgte at gå ind i sig selv og blive eremit og arbejdsnarkoman. Han var jo sær på den måde, han var sådan et menneske, der sov om dagen og skrev om natten. Men jeg har aldrig mødt så flittig en musiker som ham, og sikke nogle sange han har lavet«.

»Lasse og jeg er lige kørt forbi hans hjem i Odense her søndag aften, der stod en mur af mennesker, og der ligger så mange blomster, og folk har tændt lys. Det er et par år siden, jeg selv har set ham. Men jeg er virkelig taknemmelig over, at jeg har haft ham i mit liv«.

Anders Østergaard, instruktør af filmen 'Gasolin'

»Kim Larsen er en af min barndoms profeter. Jeg synes, han var mest sart på de første to Gasolin-plader og solopladen 'Værsgo'. Det var et meget, meget stort poetisk projekt, han havde, og som vi blev fanget af og næret af, fra vi var helt små og gik og badede os i de der sange om fjerne planeter og evighedens gåde. Det var en umiddelbart tilgængelig poesi«.

»Også senere kan man sagtens se hans projekt. Sådan en verdslig spiritualitet. Han er præget af Grundtvig og højskolen. 'Som et strejf af en dråbe' er jo nærmest en salme«.