Hans Engell fylder 70: En betonklods satte stop for hans politiske karriere. Men den banede vejen for et nyt liv Konflikterne i 1990’erne kom til at overskygge hans politiske resultater, mener Hans Engell selv. I dag fylder den tidligere politiker og nu politiske kommentator 70.

FOR ABONNENTER 70 år: Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind