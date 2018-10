Sagt i ugen

Fotograf Martin Lehmann, der tirsdag blev frifundet i Vestre Landsret for ikke at have fulgt politiets anvisninger om at forlade motorvejen i Sønderjylland under den store flygtningevandring i september 2015:

»Jeg ved jo ikke, hvordan jeg handler, næste gang en politimand siger, jeg skal lukke øjnene. Men jeg lover, at jeg altid vil bruge min selvstændige tankegang og vurdere i den givne situation, om jeg skal gøre det eller ej. Jeg håber, andre nu også kan se, at det kan betale sig at tænke sig om«, siger han. »Det er jo meget alvorligt ikke at følge et påbud, udstedt af politiet. Jeg har arbejdet i 25 år, og jeg har kun gjort det én gang. Til gengæld var det den rigtige gang, jeg gjorde det«.

(Fagbladet Journalisten)

Naser Khader (K), nytiltrådt formand for Folketingets Forsvarsudvalg, foreslår som det første at gå i krig mod Rusland – i cyberspace:

»Vi skal hacke dem, som hacker os. Vi ved faktisk, hvem det er, som forsøger at hacke os. Det er eksempelvis en gruppe, som hedder Fancy Bear, der er tæt forbundet med den russiske militære efterretningstjeneste. Det var dem, som hackede sig ind på det amerikanske valg. Man kunne i første omgang hacke deres base. Vi har længe forsøgt at sige: Lad nu være med at hacke os. Hvorfor bliver I ved med det? Hvorfor forsøger I at underminere vores demokrati og institutioner? Og det har bare ikke virket, det bliver bare ved. Derfor skal vi gå i offensiven«.

(DR Nyheder)

Andreas Karker, politisk redaktør på BT, i sin klumme ’Borgen Råt’:

»Blip Båt og Gud hvor går det godt. Det kunne ligeså godt have været overskriften på Statsministerens åbningstale i Folketinget i går. For den skulle jo åbenbart indeholde en teskefuld Kim Larsen, en spiseskefuld selvros, et drys ny teknologi og knivspids kristent grundlag«.

(BT)

Anne Sophia Hermansen, kulturredaktør, Berlingske, politiserer Kim Larsen i nekrolog:

»Engelsk Wikipedia kalder Kim Larsen for ’Protest singer’, og flere af hans tidligere tekster har også oprørstakter og indeholder en form for samfundskritik. Men tag ikke fejl – dybt nede i Larsens sjæl gemte der sig ikke en flippet 68’er, men et borgerligt menneske. Et reelt menneske, der under den gavflabede facade og fandenivoldske attitude satte pris på viden, dannelse og ordentlig opførsel. På at borgeren skulle fylde mere end staten, og at staten skulle holde sine fingre fra vores frihedsrettigheder, herunder friheden til at ryge og drikke flere øl, end Sundhedsstyrelsen anbefaler«.

(Berlingske)

Kim Larsens enke Liselotte Kløvborg forestiller sig, at sangeren ville synes, at al den opmærksomhed er lige i overkanten. Alligevel er Kløvborg glad for hver en tanke og blomst:

»Også selvom Kim selv ville have råbt ’STOOOOP NU’ for længst, og så tilføjet: ’Man giver ikke en mand blomster’«.

(Ekstra Bladet)

