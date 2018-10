Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Danmarks bedste kulturredaktion samler ugens vigtigste historier for dig der elsker bøger, musik, film og kunst.

Danmarks bedste kulturredaktion samler ugens vigtigste historier for dig der elsker bøger, musik, film og kunst. Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Kultur.

Tak for din tilmelding!

Politiet frygter skubben og masen: Kim Larsen-optog truer med at fylde plads til bristepunktet Politiet frygter, at for mange mennesker på Nytorv og Gammeltorv vil føre til skubben og masen.

Op mod 30.000 mennesker har fredag aften valgt at gå med i mindeoptog for den afdøde sanger og musiker Kim Larsen. Og det er flere, end der kan være på Nytorv og Gammeltorv, hvor optoget har mål. »Så bliver pladsen i hvert fald spændt til bristepunktet, og vi risikerer en situation, hvor folk må mase sig frem. Og det skal vi helst ikke ud i«, siger vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard fra Københavns Politi. Han opfordrer derfor folk til at overveje, om de vil følge med hele vejen til endemålet for optoget. Først på aftenen lød politiets estimat på mindst 10.000 deltagere i optoget. Det var et konservativt skøn, og efterhånden, som marchen kom i gang, voksede antallet af deltagere. Optog i andre byer I andre byer er der også optog til ære for den afdøde sanger. Blandt andet i Odense, hvor Kim Larsen har boet de seneste mange år. Også her er der mange deltagere i optoget. »Den seneste melding, jeg har fået fra min indsatsleder her klokken 18 lyder på cirka 10.000. Men det er meget svært at komme med et præcist bud«, siger vagtchef Steen Nyland fra Fyns Politi. ritzau