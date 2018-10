Tusindvis hylder Kim Larsen: »Vi er med for at ære en mand af folket« Over alt i Danmark har danskere hyldet og æret Kim Larsen, der i sidste uge døde efter lang tids sygdom. Politiken var med, da titusindvis marcherede gennem de københavnske gader.

»Danmark sørger. Og med god grund«, bliver der råbt udover den store menneskemængde, som er samlet på Sofiegade i København. Alle for at sige farvel til den folkekære Kim Larsen, der i sidste uge sov ind. Og i ægte Kim Larsen ånd: med en øl i hånden.

’Jutlandia’, ’Midt Om Natten’ og andre Kim Larsen-klassikere blæser skiftevis ud af de mange medbragte højtalere, mens de mange mennesker begynder deres tre kilometer lange fakkeloptog fra Sofiegade over Langebro og videre til Nytorv.

Og det er langt fra kun i København, at danskerne samles for at hylde den højtelskede sanger. Overalt i Danmark finder lignende optog sted – heriblandt i Randers, Aarhus, Odense og Ringsted.

Men optoget i København viser meget tydeligt, at titlen som nationalskjald, som Kim Larsen i den forgangne uge er blevet tildelt adskillige gange, er berettiget. Folk i alle aldre og fra alle sociale lag går side om side med hinanden, mens de sammen med Kim Larsen skråler med på hans sange.

En af de titusindvis af mennesker, der har valgt at tage del i mindemarchen, er 52-årige Evy Steffensen fra Korsør, der med sig har sin hvide ’Kim Larsen og Kjukken’ sixpence.

»Jeg har fulgt ham i rigtig lang tid, og han har fulgt mig uden at vide det. Han har været en kæmpe del af mit liv og mange af de valg, jeg har truffet. Det her er et sidste farvel«, siger Evy Steffensen.

For hende kom søndagens sørgelige nyhed som et kæmpe chok:

»Det var så forfærdeligt. Jeg sad i en bil med min 17-årige nevø og sad bare og sagde ’Det er løgn. Det passer bare ikke’, mens min nevø spurgte, hvad der var sket. Men jeg kunne slet ikke få mig selv til at sige det. Jeg håbede, at det bare var en ond løgn«, siger Evy Steffensen.

En mand af folket

Også vennerne Oliver Nyström på 21 år og Magnus Massinen på 20 år har taget en dåseøl i hånden og sluttet sig til menneskemængden for at sige et sidste farvel til sangeren.

»Det er et ikon, som har betydet meget for mange mennesker, der er død. Han var en del af min barndom og opvækst. Vi har altid hørt meget Kim Larsen«, siger Oliver Nyström.

»Vi er med for at ære en mand af folket. Han har formået at samle så mange mennesker, og jeg synes bare, at det er fedt, at vi kan gøre det her for ham og sige ordentlig farvel«, siger Magnus Massinen.

Da den første del af den næsten absurd lange slange af mennesker sætter sine fødder på asfalten på Langebro, er det til tonerne af Kim Larsens egen ’Langebro’. Man kan næsten mærke suget, der går igennem de fremmødtes maver, og fællessangen stopper.

Dog kun indtil de første er nået over broen. Pludselig bliver musikken højere, og humøret følger med. 'Rabalderstræde' brager ud af højtalerne, og alle begynder at synge 'frække chicks og friske fyre'.

Midt i menneskemængden får en ung kvinde pludselig en åbenbaring:

»Jeg ved, hvad det var Kim Larsen kunne«, siger den unge kvinde til sin veninde.

»Han kunne samle folk«.

Foto: Mads Nissen