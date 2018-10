Radioteatret har altid været rugekasse for ny, ung og eksperimenterende litteratur. Nu er genren glemt Der lyttes radio og produceres podcasts som aldrig før. Så meget desto mærkeligere er det, at radiodramaet er ved at gå i glemmebogen.

Det er, som om folk har mistet tilliden til, at de kan blive rørt af fiktionen«, sagde den franske forfatter Delphine de Vigan for nylig i et interview her i avisen. Vigan tænker på bølgen af autofiktion, på den hunger efter virkelighed, der får forlag og forfattere til at skrive ’based on a true story’ på bagsiden af romaner for at lokke kunderne til.

Vigans iagttagelse er selvfølgelig interessant i forhold til litteraturen, men også i forhold til det virkelighedssøgende teater, og især i forhold til det radioteater, der med den varslede lukning af DR’s radiodramaafdeling og den manglende støtte til Radiodramakollektivet AKT 1 må siges at være i livsfare. Ironisk nok i det år, hvor det danske radioteater burde fejre 90-års fødselsdag med skåltaler og en ordentlig gavecheck. Radiodramaet har immervæk været den legeplads, hvor nogle af teatrets og litteraturens mest risikovillige kunstnere gennem tiden har slået sig løs – og slået sig sammen om at skabe den vildeste, nå ja, fiktion.

Såvel purunge digtere som garvede romanforfattere og dramatikere har udfordret sig selv, mediet, det danske sprog og ikke mindst lytterne med bunker af ord, masser af larm, slebne replikker og beskidte vers. Finn Methling, Klaus Rifbjerg, Inger Christensen, Sven Holm, Erling Jepsen, Jens Blendstrup, Morti Vizki, Pia Juul og Line Knutzon er blot nogle af dem, der har taget del i den øresønderrivende lange fest, som ved gud har haft visse lamme stunder undervejs, men også indtil flere guldaldre – 1960’ernes avantgardisme og 1990’ernes reteatralisering især.

Senest har så altså AKT 1, helt uden om DR, stået for den progressive indsats, radioteater live, med mulighed for at downloade hørespil af bl.a. Josefine Klougart, Mikkel Thykier, Lea Marie Løppenthin og Tine Høeg efter premieren. Fremover ser det magert ud i forhold til de gode, danske støttekroner. Hvorfor?

Det kan ikke være lyttemediet, der er forældet, danskerne går i forvejen rundt med ledninger i ørerne og enhver avis med respekt for sig selv, denne inklusive, leverer jo dagligt podcast til folket.

Men lugter hørespillet for meget af duarder, af fortid og fiktion, siden ingen smider en masse penge og entusiasme i det? Har Delphine De Vigan ret i, at vi er så virkelighedshungrende, at vi ikke længere tør tro på digtningen, at fiktionen er yt?

Konkurrencen med virkeligheden er ikke ny. I 1980’erne var det den mere dokumentaristisk funderede radiomontage, der var hot, i dag de journalistiske lydfortællinger. Men når medier og mennesker blander blod, flytter genrerne sig, og nye skæve formater opstår. Radioteatret fik som sagt et sjovt og syret comeback i 1990’erne.

AKT 1’s kunstneriske leder, Niels Erling, fortæller i interviewet, at man i snart fem år har spillet for næsten fulde huse. Og at publikummet er ungt, meget ungt, kan jeg selv bevidne. Helt bedaget er radioteatret altså ikke, måske venter det blot på at blive opdaget endnu en gang? På, at en mæcen får blik for dets charme?

I mellemtiden kan man så løbe efter dokumentaren, autofiktionen og virkelighedsteatrets publikumssucceser, men man kunne også fastholde tilliden til teatret, til fiktionen. Det ville måske være det mest moderne.