Niels Erling: Radiodramaet taler direkte ind i digitaliseringens tidsalder Radiodramaet er ved at uddø. Og hvad så? Vi har talt med manden bag Danmarks eneste uafhængige radiodramaplatform, AKT1, som er lukningstruet på grund af manglende fondsmidler.

For alle os, der ikke er vant til at dyrke radiodramatik, kan du så ikke lige forklare: Hvem er AKT1?

»Vi er et radiodramakollektiv, som har eksisteret i fem år. Vores mål er at skabe en forbindelse mellem teater og litteratur i form af hørespil – altså radiodramatik. Helt konkret beder vi forskellige kunstnere, både forfattere, instruktører, billedkunstnere og lignende, om at skrive deres allerførste hørespil. Så optager vi hørespillet live foran et publikum med nogle af de bedste skuespillere, instruktører og lyddesignere og udgiver det som en podcast«.

Og hvordan adskiller I jer fra det klassiske radiodrama?

»For 40 år siden lavede DR nogle helt fantastiske radiodramaer med folk som Leif Panduro og Inger Christensen. Man åbnede dørene for en lang række forfattere – det gør man ikke længere, fordi det for cirka 10 år siden blev besluttet, at filmen skulle danne forlæg for radiodramatikken frem for teatret. Det gjorde så også, at forbindelsen til litteraturen røg«.

blå bog Niels Erling Født 1988 og uddannet sceneinstruktør fra Teaterhögskolan i Malmø. Kunstnerisk leder af AKT1 og freelance sceneinstruktør.

AKT1 er en platform for ny dansk og nordisk radiodramatik, der har eksisteret i fem år.

»Derfor vil vi genetablere hørespillets forbindelse til litteraturen i teatrets verden. Der opstår et ’magisk nu’, når vi optager med publikum. Teater er modsat film uredigeret. Med liveoptagelserne inviterer vi lytterne med ind i arbejdsrummet – det skaber noget ret fantastisk og spontant materiale, som så bagefter kan nå endnu bredere ud via podcastmediet«.

Men hvis I ikke kan få støtte fra eksempelvis Statens Kunstfond, er det så ikke, fordi radiodramaet har haft sin tid? Måske er folk bare ikke interesserede længere ...

»Vores oplevelse er den stik modsatte! 20 ud af vores 22 livearrangementer har været totalt udsolgt lang tid før afviklingsdatoen, og vores podcasts er blevet downloadet af rigtig mange. Og publikummet er meget varieret: Vi har haft rigtig mange unge tilskuere, ’podcastgenerationen’, som normalt ikke ville gå i teatret, men som pludselig fatter en interesse for dramatikken. Nok fordi vores radiodrama-podcast taler ind i den digitalisering, som er totalt definerende for deres generation«.

Hvad sker der så med genren nu?

»Hvis vi ikke findes, så uddør genren, i hvert fald for en tid, for fra januar 2019 nedlæggesDR’s radiodramaafdeling som et resultat af medieforliget. Så er vi det eneste målrettede radiodramainitiativ, der udvikler radiodramatikken i Danmark«.

Hvad gør I så for at sikre, at radiodramaet lever videre?

»For os bliver resultatet, helt lavpraktisk, at vi i redaktionen arbejder gratis den næste sæson. Og så har vi måttet lægge seks hørespil ned, som var med fuldstændig fantastiske danske forfatternavne.

Vi har heldigvis fået penge fra Nordisk Kulturfond, og derfor skal vi nu præsentere en islandsk, en svensk og en norsk forfatter i denne sæson. De er alle tre skidegode! Men det kunne jo have været danske forfattere. Det skal man jo huske, især hvis man synes, det er vigtigt at bevare og dyrke originalt dansksproget materiale i kunsten og dramatikken i dag«.